Medicaid en Florida: el plazo de 90 días para los inmigrantes que perdieron la cobertura por falta de documentación

Las personas que perdieron Medicaid en Florida porque no entregaron la información solicitada por el estado cuentan con un plazo de 90 días posteriores a la denegación para pedir que se reevalúe su elegibilidad sin presentar una nueva solicitud. La disposición puede alcanzar a inmigrantes que recibieron un aviso para acreditar su estatus y cuya cobertura fue cancelada.

¿Cómo funciona el plazo de 90 días para recuperar Medicaid en Florida?

Según el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés), el período se aplica cuando el organismo solicitó información necesaria para determinar la elegibilidad para Medicaid y no la recibió. En esos casos, el beneficio puede ser cancelado o denegado porque no pudo completarse la evaluación.

Quienes entreguen la documentación pendiente dentro de los 90 días pueden pedir una nueva evaluación sin iniciar otra solicitud dgs.ca.gov

Si la persona entrega los datos requeridos dentro de los 90 días posteriores a la denegación, puede pedir que el departamento vuelva a evaluar su elegibilidad sin necesidad de presentar una nueva solicitud. Es importante aclarar que el plazo no extiende automáticamente la cobertura de Medicaid.

La falta de documentación también puede afectar a determinados inmigrantes. Desde el 1° de octubre entraron en vigor nuevas condiciones federales vinculadas con el estatus migratorio, por lo que el DCF debe verificar si los no ciudadanos cumplen con los requisitos establecidos para acceder al programa.

Los nuevos requisitos migratorios para acceder a Medicaid en Florida

El cambio deriva de la ley federal conocida como One Big Beautiful Bill Act (Obbba, por sus siglas en inglés), promulgada el 4 de julio de 2025, que modificó las reglas de financiamiento federal de Medicaid y CHIP vinculadas con el estatus migratorio.

De acuerdo con el DCF, desde el 1° de octubre las categorías contempladas para acceder a la cobertura completa bajo las nuevas disposiciones incluyen:

Ciudadanos y nacionales estadounidenses

Residentes permanentes legales, también conocidos como titulares de la green card

Entrantes cubanos o haitianos

Migrantes amparados por el Pacto de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés). Este grupo comprende a ciudadanos de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y Palaos.

Florida mantiene, además, una excepción para los niños de 18 años o menos con residencia legal en el estado. Según el DCF, pueden continuar elegibles para Medicaid en virtud de la opción prevista por la Ley de Reautorización del Programa de Seguro Médico Infantil de 2009 (Chipra, por sus siglas en inglés), siempre que cumplan los demás requisitos del programa.

¿Qué inmigrantes pueden quedar fuera de Medicaid en Florida?

Los demás no ciudadanos que anteriormente podían reunir las condiciones para recibir cobertura completa de Medicaid pueden dejar de ser elegibles desde el 1° de octubre si no pertenecen a alguna de las categorías admitidas por las nuevas disposiciones federales.

Entre los grupos alcanzados se encuentran refugiados, personas con asilo y determinados beneficiarios de permisos humanitarios que no reúnan otra condición migratoria habilitante. Sin embargo, perder la elegibilidad para la cobertura completa no significa necesariamente quedar excluido de cualquier prestación de Medicaid.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) aclararon que las nuevas restricciones no eliminan la cobertura de servicios necesarios para tratar una condición médica de emergencia, conocida habitualmente como Medicaid de emergencia, para los no ciudadanos que cumplan los requisitos correspondientes.

¿Por qué el DCF solicita documentos sobre el estatus migratorio?

El organismo informa que utiliza el Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés) para comprobar documentos y registros migratorios.

Cuando una persona recibe una notificación en la que el DCF solicita documentación sobre su estatus, significa que el departamento no pudo determinar mediante la información disponible si cumple con las nuevas condiciones federales.

El DCF envía los avisos de manera electrónica o por correo postal, de acuerdo con la preferencia de comunicación seleccionada por cada persona. Las notificaciones emitidas también pueden consultarse mediante una cuenta de MyACCESS.

Ciudadanos, residentes permanentes y determinados migrantes mantienen el acceso bajo las nuevas reglas Imagen editada con IA /

¿Por qué otras razones se puede perder Medicaid en Florida?

La falta de información requerida no es el único motivo por el que una persona puede perder Medicaid en Florida. El DCF contempla otras situaciones que pueden modificar o cancelar la cobertura: