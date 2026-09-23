Green card: el trámite migratorio que tiene fecha límite el 30 de septiembre y no admite extensiones

El boletín de visas de septiembre establece una fecha límite que afecta a quienes fueron seleccionados en el programa de Visas de Diversidad, conocido como la lotería de green cards. Para los beneficiarios del programa, el período de elegibilidad termina el 30 de septiembre, cuando concluye el año fiscal 2026 de Estados Unidos.

Las últimas novedades del boletín de visas

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) indicó que una DV-2026 no puede emitirse después del 30 de septiembre. La misma regla alcanza a los familiares que obtienen su beneficio como derivados del solicitante principal, incluidos cónyuges e hijos.

El derecho a obtener el estatus de inmigrante bajo el programa DV-2026 vence definitivamente el 30 de septiembre Imagen creada con IA

Por ese motivo, el ser seleccionado en la lotería no garantiza por sí solo la obtención de la residencia. Para que el trámite culmine con éxito antes de la fecha límite, la solicitud debe llegar a la instancia final de emisión formal del documento de inmigrante o aprobación del ajuste de estatus.

En el proceso fuera de EE.UU, esto significa que el oficial consular completó la entrevista, verificó que el solicitante está calificado documentalmente y emitió la visa en el pasaporte; mientras que para los trámites dentro del país norteamericano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) debió aprobar definitivamente la solicitud de ajuste de estatus y asignar el número de permisos disponible antes del cierre del año fiscal.

Para el programa DV-2026, el límite global anual se fijó en aproximadamente 52.101 visas Imagen creada con IA

Los cupos pueden agotarse antes del 30 de septiembre

El DOS también advirtió que no se debe asumir que habrá visas disponibles hasta el último día del año fiscal. Si la cantidad autorizada se utiliza antes, la emisión puede detenerse anticipadamente.

Para el programa DV-2026, el límite mundial se sitúa en aproximadamente 52.101 documentos, después de las reducciones establecidas por disposiciones legales vinculadas con Nacara y la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés).

Cuando una categoría alcanza su límite correspondiente, puede pasar a figurar como “Unavailable” o “No disponible”. Desde ese momento, no se asignan nuevos números de visa para esa categoría durante el período restante del año fiscal.

En el caso de la lotería de visas, esto significa que un seleccionado cuyo número de caso todavía no fue procesado podría perder la posibilidad de obtener la green card si los cupos se terminan antes del 30 de septiembre.

Estos son los números de corte de la lotería de visas

El boletín de visas de septiembre también estableció los números de corte regionales para DV-2026. Solo pueden avanzar los casos cuyo número sea inferior al límite correspondiente a su región o país, según las excepciones establecidas.

Para África , el límite es 101.250, aunque existen valores específicos para Argelia , con 85.000, y Egipto , con 50.000.

, el límite es 101.250, aunque existen valores específicos para , con 85.000, y , con 50.000. En Asia , el corte general es 40.000, mientras que Nepal tiene un límite de 13.500.

, el corte general es 40.000, mientras que tiene un límite de 13.500. En Europa , el número establecido es 47.500.

, el número establecido es 47.500. Para América del Norte , en el caso de Bahamas , la categoría figura como “Current” (sin límite regional).

, en el caso de , la categoría figura como “Current” (sin límite regional). Oceanía tiene un corte de 3000.

tiene un corte de 3000. América del Sur y el Caribe cuentan con un límite de 4750.

Para los seleccionados de DV-2026, la fecha del 30 de septiembre funciona como el final del período legal de elegibilidad. La normativa no contempla una extensión posterior para obtener una visa de esa convocatoria.