Green card por familia en septiembre 2026: la fecha que deben mirar los mexicanos en el nuevo Boletín de Visas

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) publicó recientemente el Boletín de Visas con fechas actualizadas para las solicitudes de green card por familia para ciertos países. En el caso de los mexicanos, es importante saber qué tabla considerar en sus casos.

La fecha que deben mirar los mexicanos en el nuevo Boletín de Visas para la green card por familia

Para mexicanos que tramitan una green card, o residencia permanente, en el Boletín de Visas de septiembre se determinó que las categorías familiares deben usar la tabla Dates for Filing, mientras que las categorías basadas en el empleo deben utilizar Final Action Dates.

Para septiembre, el Uscis determinó que las personas que realicen el ajuste de estatus por categoría familiar deben utilizar la tabla de Dates for Filing Fotomontaje generado con IA

De este modo, las fechas a considerar en septiembre según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) son:

Categoría F1: 1° de diciembre de 2008 .

. Categoría F2A: “C” (Vigente / Current) . Esto significa que no hay una fecha de corte para esta categoría.

. Esto significa que no hay una fecha de corte para esta categoría. Categoría F2B: 15 de mayo de 2010 .

. Categoría F3: 15 de julio de 2001 .

. Categoría F4: 30 de abril de 2001.

Final Action Dates: las fechas en el Boletín de Visas para green card por empleo en septiembre

En el Boletín, el Uscis estableció que los solicitantes por la vía laboral (basada en el empleo) deben usar estrictamente la tabla de Fechas de Acción Final (Final Action Dates). Para estas personas, las fechas a observar son las siguientes:

EB-1 (trabajadores prioritarios):

México y resto del mundo: “C” (vigente) .

y resto del mundo: .



China: 1° de julio de 2023 .

.



India: 15 de octubre de 2022 .

. EB-2 (Miembros de profesiones con títulos avanzados o habilidad excepcional):

México y resto del mundo: “C” (vigente) .

y resto del mundo: .



China: 1° de septiembre de 2021 .

.



India: “U” (No disponible) .

. EB-3 (trabajadores profesionales y calificados):

México y resto del mundo: 1 de septiembre de 2024 .

y resto del mundo: .



China: 1° de enero de 2022 .

.



India: 1° de enero de 2014 .

.



Filipinas: 1° de agosto de 2023 .

. EB-4 (ciertos inmigrantes especiales/trabajadores religiosos):

Todas las áreas (incluyendo México): 15 de diciembre de 2022 .

(incluyendo México): . EB-5 (creación de empleo/inversionistas):

Categorías no reservadas (Unreserved): México y resto del mundo están “C” (vigente) ; China está en el 1° de diciembre de 2016 e India está “U” (no disponible) .

y resto del mundo están ; China está en el e India está .



Categorías reservadas: “C” (vigente) para todos los países.

Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en línea

El contexto de la actualización en las fechas para la green card

El límite mundial de visas patrocinadas por la familia para el año fiscal 2026 es de 226 mil. El tope para México y el resto de las naciones individuales está fijado en el 7% de los umbrales combinados de familia y empleo, lo que representa 28.862 visas (o 29.136 si se incluyen las disposiciones de transferencia de visados acumulados).

Las fechas de acción final y de presentación se adelantaron en meses recientes para dar salida a suficientes visados disponibles en el año fiscal 2026.

Esta medida responde en parte a que las tasas de emisión disminuyeron debido a políticas de seguridad nacional puestas en marcha desde enero de 2025 y a la suspensión o limitación de operaciones en consulados debido a eventos globales.

El Boletín advierte que, a medida que la demanda de visados empiece a materializarse en las próximas semanas, podrían ocurrir retrocesos de fechas para mantener las emisiones dentro de los límites anuales autorizados.