Green card en EE.UU.: el grupo de migrantes que podría esperar hasta 179 años por la residencia permanente

El sistema de inmigración legal de Estados Unidos enfrenta un fuerte cuello de botella administrativo que genera retrasos en la concesión de residencias permanentes basadas en el empleo. En ese marco, un nuevo reporte reveló que muchos ciudadanos de la India podrían tener prolongados tiempos de espera que, en algunos casos, llegan hasta los 179 años.

Green card por empleo en EE.UU.: por qué las esperas pueden extenderse durante décadas

Los tiempos de espera para acceder a la residencia permanente basada en el empleo alcanzaron niveles extraordinariamente altos. Por ejemplo, según San Francisco Chronicle, el tiempo de espera para el caso de un ciudadano indio es de 179 años.

Los solicitantes de green card por empleo pueden tener demoras de décadas en sus trámites, según su país de origen Fotomontaje generado con IA

La legislación federal limita la emisión anual de estas tarjetas a 140 mil unidades para todo el mundo. La ley establece además existe un límite general por país equivalente al 7% de las visas sujetas a esos topes.

De esta forma, se genera un cuello de botella para los solicitantes procedentes de naciones con alta demanda de peticiones laborales.

Además, según el reporte, la desproporción entre las solicitudes presentadas y la cuota legal disponible provoca el estancamiento del sistema. Algunos profesionales enfrentan demoras de décadas ante la falta de reformas en los topes fijados por el Congreso.

Green card EB-2 y EB-3: por qué los nacidos en India enfrentan las mayores demoras

El retraso más prolongado afecta directamente a los trabajadores calificados nacidos en India que postulan a la categoría EB-2. Esta modalidad abarca a profesionales con títulos universitarios avanzados o habilidades excepcionales en su área.

Los ciudadanos indios pertenecientes a la categoría EB-3, destinada a trabajadores profesionales y cualificados, enfrentan esperas estimadas en 38 años. En contraste, los postulantes originarios de China en la misma categoría aguardan unos siete años.

Debido a la alta demanda, los migrantes provenientes de la India son algunos de los más afectadas por los largos tiempos de espera para la green card por empleo Shekhar Yadav - AP

No obstante, la categoría EB-1, reservada para personas con aptitudes extraordinarias, registra plazos menores. Para los ciudadanos de India y China, la resolución de la green card en esta vía oscila entre cuatro y cinco años.

La mayoría de los solicitantes busca realizar la transición hacia la residencia desde visados de trabajo temporales H-1B. Estas autorizaciones se concentran prioritariamente en ocupaciones vinculadas al sector informático.

Más de 1,2 millones en espera: cómo el atraso de la green card impacta a trabajadores con visa H-1B

De acuerdo con San Francisco Chronicle, la acumulación de 1,2 millones de expedientes mantiene a miles de profesionales en el denominado limbo de la visa H-1B. Los trabajadores dependen de forma estricta de un empleador patrocinador para conservar su estatus legal.

En caso de despido, los empleados con visa H-1B disponen de un plazo de 60 días para conseguir un nuevo empleo o abandonar el país norteamericano. A esta presión se suma la propuesta del gobierno de Donald Trump para fijar una tasa administrativa de 103 mil dólares a las solicitudes H-1B.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Organizaciones defensoras de la inmigración exigen un aumento en el límite anual de tarjetas de residencia para evitar el éxodo de talento. Los activistas señalan que los plazos irreales perjudican la capacidad de contratación de las empresas locales.

Por el contrario, grupos opuestos al sistema de visados laborales demandan congelar o prohibir las tarjetas de residencia por motivos de empleo. Sus representantes afirman que el mecanismo distorsiona el mercado laboral e incide en el desempleo de los graduados en ingeniería informática.