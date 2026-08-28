La mamá de Tini, sobre Alejandro Stoessel: “No existe un tipo más honesto; es impecable, con valores, ética y moral indiscutibles”

En medio de la auditoría que Tini Stoessel le solicitó a su padre, Alejandro, debido a que este sería el único beneficiario de las ganancias generadas por su carrera como cantante, con sumas que alcanzarían los 70 millones de dólares, y tras varios días de silencio, la madre de la artista se cansó de las especulaciones y sorprendió con un contundente mensaje.

Este viernes, Mariana Muzlera le envió un mensaje a Daniel Ambrosino, quien estaba al aire de Intrusos (América TV). Según leyó el periodista, la mujer le escribió: “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”.

La mamá de Tini rompió el silencio (Foto: Captura TV)

En ese sentido, el panelista aclaró que los dichos de Mariana son pese a estar separada del productor. “Lo que está cuidando Mariana acá es su familia, está cuidando a Tini, a su hijo Francisco y, por supuesto, en este caso a Alejandro, con quien se lleva muy bien”, agregó Ambrosino. Y remarcó: “Lo que quiero decir es que por primera vez habla Mariana, la mamá de Tini”.

La palabra de Muzlera llega dos días después de que viviera un incómodo momento al aire de SQP (América TV). En medio del debate por el escándalo que rodea a la intérprete de “Miénteme”, Yanina Latorre informó que Muzlera, que en el pasado integró su grupo de amigas pero de quien lleva tiempo distanciada, la estaba llamando por teléfono en vivo. Decidió atenderla. “Estoy al aire. ¿Querés salir al aire?”, le aclaró la conductora y ella le dijo: “Perdoname, no sabía que estabas al aire”.

La mamá de Tini Stoessel llamo a Yanina Latorre al aire

“Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termine?”, insistió Latorre. “Sí, pero no digas que te llamé, por favor”, respondió Muzlera con un tono que reflejaba angustia. “Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero no voy a decir lo que hablemos, no te preocupes, quedate tranquila”.

A través del micrófono que estaba abierto, se escuchó que Muzlera le pidió por favor a Latorre que no dijera que habló con ella. A partir de esto, la conductora le avisó que iba a cortar la llamada porque estaba al aire. “La entiendo porque está pasándola mal, y yo no me voy a meter con Mariana”, remarcó tras finalizar la comunicación telefónica.