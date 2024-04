Hasta qué hora se puede hacer la presentación en el IRS: prórrogas y excepciones

Escuchar

Este lunes 15 de abril, es la fecha límite que tiene la mayoría de los ciudadanos estadounidenses para presentar su declaración de impuestos sobre la renta de 2023. Hasta las 23.59 habrá tiempo para enviarlo al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su siglas en inglés), aunque hay prórrogas para aquellos que viven en el extranjero.

A pesar de que este lunes es la fecha límite, durante abril ya fueron entregados algunos reembolsos, los cuales rondan un promedio de 3011 dólares, unos US$123 más que el año pasado. El IRS suele enviarlos con rapidez, aunque el comisionado de la institución, Danny Werfel, advirtió en las últimas horas que les están llegando “una avalancha de declaraciones de impuestos”.

El formulario 1040 es el que se debe presentar ante el IRS www.irs.gov

Desde que comenzaron los reembolsos hasta los primeros días de abril, el IRS ya pagó cerca de 200 mil millones de dólares en devoluciones. Del total de ciudadanos que presentan la documentación correspondiente, a dos de cada tres contribuyentes aún se les debe abonar.

¿Cómo hacer para minimizar los errores a la hora de hacer la presentación?

En su portal web, el IRS realizó una serie de recomendaciones para aquellos que hagan su pago a último momento. Es que, por experiencias precias, advirtieron que hay una serie de errores comunes entre los contribuyentes:

Recopilar todos los trámites relacionados con impuestos: se le pide a los contribuyentes que tengan los documentos claves, sobre todo los formularios W-2 y 1099, así como toda documentación de respaldo para deducciones.

Utilizar la presentación electrónica: este formato minimiza los errores matemáticos e identifica posibles créditos o deducciones fiscales para los cuales califica el contribuyente.

Asegurarse de que el estado civil sea correcto: para aquellos que no están seguros de su estado civil, el Asistente Tributario Interactivo en IRS.gov puede ayudarlos a elegir.

Revisar nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social.

Responder correctamente a las preguntas sobre activos digitales.

Informar todos los ingresos sujetos a impuestos.

Asegurarse de que los números de ruta bancaria y de cuenta sean correctos.

En caso de no poder pagar hoy, cómo solicitar un cambio de fecha

Aunque este lunes 15 es la fecha límite, existen prórrogas automáticas para quienes:

Viven o hacen negocios en una zona de desastre.

Están en Massachusetts y Maine que celebran el Día de los Patriotas el 15 de abril.

Están en Washington, donde se celebra el Día de la Emancipación el 16 de abril.

Los que viven en el extranjero, a quienes se les dan dos meses adicionales para presentar la solicitud.

Los miembros del ejército estadounidense en el extranjero.

El IRS recuerda que pueden solicitar una prórroga de hasta 6 meses Twitter @IRSenEspanol

Según el IRS, al menos 19 millones de personas piden a último momento una prórroga a través del formulario 4868, trámite que automáticamente pasa la fecha límite a dentro de seis meses (15 de octubre). De todas maneras, los especialistas consideran que es mejor abonar aunque sea una parte de lo adeudado antes de hacer este pedido, ya que en muchos casos se dilatan las complicaciones económicas.

Todos aquellos que no hagan el trámite de prórroga y no paguen en el día de la fecha recibirán una multa por incumplimiento y se les sumarán intereses en el monto final a abonar. Específicamente, será el 5% sobre los impuestos no pagados por cada mes (o parte del mismo) en que su declaración se retrase, aunque hay un tope de hasta el 25%. De todas maneras, también se puede acordar con el IRS un plan de pago en caso de que el monto total le resulte impagable al contribuyente.