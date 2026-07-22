La advertencia de EE.UU. sobre el rumor de la residencia permanente automática: “No es cierto”

La administración Trump recordó que permanecer más de dos años en Estados Unidos no otorga de manera automática la residencia permanente. Para acceder al beneficio, la persona debe cumplir una “categoría legal” específica.

Qué dijeron las autoridades sobre la obtención de la residencia permanente

A través de un mensaje de la embajada de EE.UU. en la Argentina, las autoridades aclararon que el acceso al beneficio migratorio no aplica para todos. En un breve posteo en Instagram, advirtieron a los migrantes que no pongan “su futuro” en manos de rumores. Esto está relacionado con ciertas versiones que indicaban que la renovación era automática y para todos.

Las autoridades aclararon que vivir más de dos años en EE.UU. sin antecedentes penales no otorga la residencia permanente por sí sola Captura de pantalla/@embajadaeeuuarg

“Algunos videos usan escenas falsas o lenguaje legal para hacer creer que la residencia permanente está al alcance de todos. No es cierto. Infórmate solo en fuentes oficiales”, remarcaron desde su cuenta de Instagram.

Entre los rumores que desmintieron figura el que asegura que las personas con más de dos años en Estados Unidos pueden acceder a la residencia permanente de forma automática si no tienen antecedentes penales.

“No existe una residencia automática por cumplir esas condiciones”, aclararon. “Para conseguirla, deben calificar bajo una categoría legal específica y cumplir requisitos claros”.

Cómo se obtiene la residencia permanente

Para contar con la residencia permanente, se requiere seguir un proceso legal riguroso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), según consignó The Journey Law:

Confirmar la elegibilidad: se debe identificar bajo qué categoría o “vía” de inmigración califica el solicitante.

se debe identificar bajo qué categoría o “vía” de inmigración califica el solicitante. Presentar el Formulario I-485: una vez confirmada la elegibilidad, se debe completar y presentar la “Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus”.

una vez confirmada la elegibilidad, se debe completar y presentar la “Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus”. Entrevista y aprobación: el Uscis revisa la solicitud y programa una entrevista. Si se aprueba, se emite la green card, la cual tiene una validez de diez años y debe renovarse de forma periódica, aunque el estatus de residente continúa incluso si la tarjeta física expira.

Una vez que se confirma la elegibilidad, se debe completar y presentar la “Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus” Magnific

La demora para obtener la green card suele ser de un año, según explicó el Usafis, aunque este tiempo varía según la categoría y la acumulación de solicitudes pendientes.

Cuáles son las principales vías de obtención para la residencia permanente

Según el Uscis, hay cinco maneras de obtener la green card: patrocinio familiar, inmigración basada en empleo, loterías de visas, estatus de refugiado o asilado y víctimas de abuso, trata o crímenes.

Con relación al primero, una persona es considerada familiar inmediato si es:

El cónyuge de un ciudadano estadounidense

de un ciudadano estadounidense El hijo soltero menor de 21 años de edad de un ciudadano estadounidense

de edad de un ciudadano estadounidense El padre de un ciudadano estadounidense (si tiene 21 años de edad o más)

de un ciudadano estadounidense (si tiene 21 años de edad o más) El viudo de un ciudadano

En el caso de los viudos, deben demostrar que estuvieron casados con la persona y que concretó el matrimonio de buena fe, no solo para obtener el beneficio migratorio.