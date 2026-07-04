Noticias del Uscis, hoy: green card y actualizaciones confirmadas para migrantes en julio 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó las pautas que regirán los procesos migratorios durante julio tras la difusión del boletín de visas del Departamento de Estado. Las modificaciones impactan en quienes buscan obtener la green card mediante empleo o patrocinio familiar y establecen qué solicitudes pueden avanzar este mes.

Green card: qué cambia para las categorías de empleo

Para los ajustes de estatus basados en empleo, la agencia confirmó que utilizará la tabla de “fechas de acción final”. Esto significa que únicamente podrán recibir una decisión favorable quienes tengan una fecha de prioridad anterior a la establecida para su categoría y país de origen.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

El informe de Uscis también reflejó variaciones en distintas clasificaciones de visas de inmigrante. Mientras algunas avanzan en sus fechas de procesamiento, otras registran retrocesos o agotaron los cupos disponibles para el resto del año fiscal.

Para las categorías de empleo (EB) el boletín de visas detalló:

EB-1 : en esta categoría, destinada a trabajadores prioritarios, India retrocedió hasta el 15 de octubre de 2022 debido al volumen de solicitudes. En contraste, China avanzó hasta el 1° de junio de 2023 , mientras que México y el resto de los países permanecen con disponibilidad inmediata (“current”) .

: en esta categoría, destinada a trabajadores prioritarios, debido al volumen de solicitudes. En contraste, , mientras que y el resto de los países permanecen con . EB-2 : el boletín de visas indicó que la categoría para India quedó marcada como “U” (Unavailable) , lo que implica que ya no existen números disponibles para ese país durante el resto del año fiscal. Para México y la mayoría de las demás regiones, la categoría continúa vigente sin restricciones , mientras que China mantiene como fecha de referencia el 1° de septiembre de 2021 .

: el boletín de visas indicó que la , lo que implica que ya no existen números disponibles para ese país durante el resto del año fiscal. Para y la mayoría de las demás regiones, la categoría continúa , mientras que mantiene como fecha de referencia el . EB-3 : la fecha de acción final avanzó hasta el 1° de agosto de 2024 para México y la mayoría de los países. India registró un movimiento hasta el 1° de enero de 2014 .

: la fecha de acción final avanzó hasta el y la mayoría de los países. registró un movimiento hasta el . La categoría EB-5 mantiene suspendidas las visas no reservadas para India por haber alcanzado el límite anual.

mantiene por haber alcanzado el límite anual. Las visas reservadas para proyectos rurales, zonas de alto desempleo e infraestructura siguen disponibles para todos los países.

La fecha indicada para cualquier clase significa que la categoría está sobredemandada; "C" significa vigente; y "U" significa no autorizado Travel.state.gov

Peticiones familiares: fechas vigentes para México

El boletín de visas también actualizó las “fechas de acción final” para las categorías familiares. En el caso de México, la categoría F1, corresponde a los hijos e hijas solteros de ciudadanos de EE.UU., quedó fijada en el 8 de noviembre de 2007, mientras que F2A, que corresponde a los cónyuges e hijos (menores de 21 años) de residentes permanentes legales, establece como referencia el 1° de enero de 2024.

Para F2B, correspondiente a hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes, la fecha es el 15 de febrero de 2009. En tanto, F3, que corresponde a los hijos e hijas casados de ciudadanos de EE.UU., quedó en el 1° de junio de 2001 y F4, destinada a hermanos de ciudadanos estadounidenses, mantiene el 8 de abril de 2001.

En cuanto a la presentación de documentos ante el centro nacional de visas, la categoría F2A permanece como “current”, lo que permite que los solicitantes envíen la documentación sin importar la fecha de prioridad. Las demás categorías conservan fechas específicas para iniciar ese proceso.

Estas son las fechas de acción final y los plazos para presentar solicitudes en categorías basadas tanto en peticiones familiares como en empleo Imagen creada con IA

Qué significa que una categoría esté “no disponible”

Cuando una categoría aparece identificada con la letra “U”, significa que el cupo anual de visas asignado para ese grupo ya fue utilizado. Mientras esa condición permanezca vigente, no podrán emitirse nuevas visas ni completarse aprobaciones finales para los solicitantes afectados.

Durante julio, esta situación alcanza a la EB-2 de India, luego de que se agotaran los números de permisos previstos para ese país. De acuerdo con el calendario fiscal estadounidense, la disponibilidad podría restablecerse con el inicio del nuevo año fiscal en octubre.

El Departamento de Estado también advirtió que podrían producirse nuevos retrocesos en categorías como EB-2 de China y EB-3 de Filipinas si continúa el aumento de la demanda durante los próximos meses.

Lotería de visas: las novedades de julio

La lotería de visas DV-2026 tendrá un límite cercano a 52.000 documentos, una cifra inferior al máximo legal debido a ajustes establecidos por otras normas federales. La distribución mantiene el criterio por regiones y ningún país podrá recibir más del 7% del total disponible.

Para continuar con el trámite, los seleccionados deben contar con un número de rango inferior al corte establecido para su región. Además, todas las visas correspondientes al programa DV-2026 deberán emitirse antes del 30 de septiembre, ya que no pueden trasladarse al siguiente año fiscal.