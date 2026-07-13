Oficial y confirmado: la regla del Uscis para reemplazar la tarjeta de residente permanente en julio 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó cuáles son las situaciones en las que un residente permanente legal debe gestionar una nueva green card y cuáles son los pasos necesarios para completar el procedimiento.

Cuándo se debe reemplazar la green card

Según información publicada por el Uscis, la actualización del documento no se limita a los casos de vencimiento. El organismo federal explicó que existen distintas circunstancias que obligan a tramitar una nueva tarjeta para mantener vigente la documentación migratoria.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Los residentes permanentes legales deben gestionar el cambio en el trámite cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:

La tarjeta venció o vencerá dentro de los próximos seis meses.

El documento fue perdido, robado, destruido o sufrió daños.

La persona recibió la tarjeta antes de cumplir 14 años y ya alcanzó esa edad.

La credencial contiene información incorrecta.

El titular cambió legalmente su nombre u otros datos biográficos.

Nunca recibió la tarjeta emitida por Uscis.

Posee una versión antigua de la tarjeta de registro de extranjero que ya no es válida como prueba de estatus migratorio.

La entidad también estableció disposiciones específicas para los residentes permanentes condicionales, quienes deben gestionar un reemplazo en casos de pérdida, robo, deterioro, errores en los datos o falta de recepción del documento.

Cómo solicitar una nueva green card

La autoridad migratoria indicó que el procedimiento debe realizarse mediante el Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente.

La gestión puede completarse de dos maneras:

En línea, a través del portal oficial del Uscis.

Por correo postal.

El organismo recomienda utilizar la modalidad digital porque permite presentar la solicitud desde una computadora, teléfono celular o tableta, recibir notificaciones, consultar el avance del expediente y comunicarse directamente con la agencia. Una vez aprobada la petición, la nueva green card será enviada al domicilio registrado por el solicitante.

Según información publicada por Uscis, la actualización del documento no se limita a los casos de vencimiento Imagen ilustrativa generada con IA

Qué documentos sirven mientras llega la nueva tarjeta

La agencia recordó que quienes inicien una renovación pueden utilizar la notificación de recibo del Formulario I-90 junto con la tarjeta vencida como evidencia temporal de residencia permanente legal.

De acuerdo con la agencia, la notificación de recibo del Formulario I-90, presentada junto con la green card vencida, extiende la validez del documento por 36 meses a partir de la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta. Durante ese período, el titular mantiene la posibilidad de:

Trabajar legalmente en Estados Unidos.

Viajar al exterior y regresar al país.

Acreditar su estatus migratorio ante empleadores y organismos oficiales.

Qué ocurre si la persona ya no tiene la green card

En determinadas circunstancias, un residente permanente puede necesitar una prueba inmediata de su condición migratoria mientras espera la emisión de una nueva credencial.

En esos casos, el Uscis puede emitir un sello ADIT, también conocido como sello temporal I-551, como evidencia provisional de la residencia permanente legal. El organismo evalúa cada solicitud y puede colocar el sello en un pasaporte o emitir un Formulario I-94 con la documentación correspondiente.

En determinadas circunstancias, un residente permanente puede necesitar una prueba inmediata de su condición migratoria Fotomontaje realizado con IA

La autoridad migratoria también recordó que algunos solicitantes deberán asistir a una cita para la toma de datos biométricos. Cuando sea necesario, el organismo enviará una notificación independiente con la fecha, el horario y el lugar asignados para el trámite.

Además, recomendó mantener actualizada la dirección postal durante todo el proceso para evitar demoras en la recepción de comunicaciones oficiales o de la nueva green card.