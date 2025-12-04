La propuesta del Uscis para recopilar y usar datos biométricos: cómo funcionaría
El DHS de Estados Unidos emitió una propuesta para que la agencia pueda solicitar más información a ciertos migrantes
- 4 minutos de lectura'
La administración federal de Estados Unidos avanza hacia un esquema más amplio y reglado para la recopilación de información personal dentro del sistema migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ingresó a revisión una propuesta para modificar las normas que rigen el uso de datos biométricos por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). De aprobarse, introduciría cambios sustanciales en quiénes deben entregarlos, cómo se recolectan y con qué propósito se almacenan.
La nueva regla del DHS: quiénes deberán dar datos biométricos al Uscis
Según la propuesta del DHS, a la que se puede acceder en la web del Federal Register, la iniciativa requeriría la presentación de datos biométricos por cualquier individuo, sin importar la edad, que presente, esté asociado o forme parte de una solicitud de beneficio migratorio, otro pedido o proceso de recopilación de información, salvo que esté exento de forma expresa.
El alcance de la medida dejaría de estar limitado a rangos etarios o categorías específicas. Otro eje central es la posibilidad de ampliar la autoridad para recolectar estos datos en casos de arresto de no ciudadanos, una facultad que el organismo también busca consolidar dentro del reglamento.
Qué datos se consideran biométricos por el DHS de Estados Unidos
La propuesta incorpora por primera vez una definición formal de qué entiende el gobierno por datos biométricos. Estos son:
- Imagen facial, para reconocimiento y comparación.
- Huellas digitales: las dactilares y de palma.
- Firma manuscrita.
- Imagen ocular: iris, retina y esclera.
- Registro de voz: firma vocal, huella de voz, reconocimiento de voz.
- ADN: perfil parcial de ADN.
Para qué usará el Uscis los datos biométricos, según la nueva norma
De acuerdo a la propuesta del DHS, el Uscis podría hacer uso de los datos biométricos recolectados a los extranjeros de Estados Unidos de estas formas:
- Verificación de identidad a lo largo del ciclo migratorio: el DHS pretende emplear los datos biométricos para gestionar y verificar la identidad de una persona durante todo su proceso migratorio.
- Controles continuos: la propuesta incluye la posibilidad de realizar un control biométrico periódico incluso después de que alguien haya obtenido un beneficio migratorio, hasta que obtenga la ciudadanía de Estados Unidos.
- Detección de riesgos, antecedentes penales y seguridad nacional: la información biométrica sería usada para realizar background checks que permitan determinar si una persona representa un riesgo para la seguridad nacional o tiene antecedentes criminales que afecten su elegibilidad para un beneficio migratorio.
- Producción de documentos seguros: el Uscis usaría estos datos para emitir documentos de identidad más confiables, ya que permiten confirmar que la persona que pide el beneficio es quien dice ser.
- Comprobación de relaciones familiares o identidad genética mediante ADN: además se contempla exigir, pedir o aceptar muestras de ADN o resultados de test de ADN para verificar relaciones genéticas reclamadas (o no reclamadas) entre personas, o también para determinar el sexo biológico, cuando sea estrictamente necesario para verificar elegibilidad.
- Reutilización de los datos biométricos: también se prevé codificar reglas para que los datos biométricos recolectados previamente puedan reutilizarse en transacciones futuras.
- Prevención de fraudes de identidad y usurpación: al usar rasgos biométricos únicos (como huellas, imagen facial o ADN), el Uscis busca reducir los casos de identidad falsa o usurpación, y dificultar el fraude familiar.
Qué busca la nueva norma del DHS sobre biométricos y a quiénes afecta
Según el documento oficial, el propósito de esta nueva norma es establecer un estándar y notificar que toda persona que presente, o esté asociada a, una solicitud de beneficio migratorio, cualquier otro pedido o una recolección de información estará sujeta al requisito de proporcionar datos biométricos.
Esto incluye a cualquier extranjero detenido, arrestado o encontrado por el DHS en el ejercicio de sus funciones vinculadas a la administración y aplicación de las leyes de inmigración y naturalización de Estados Unidos.
Otras noticias de Migración en EE.UU.
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
- 4
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos