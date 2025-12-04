La propuesta del Uscis para recopilar y usar datos biométricos: cómo funcionaría

La administración federal de Estados Unidos avanza hacia un esquema más amplio y reglado para la recopilación de información personal dentro del sistema migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ingresó a revisión una propuesta para modificar las normas que rigen el uso de datos biométricos por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). De aprobarse, introduciría cambios sustanciales en quiénes deben entregarlos, cómo se recolectan y con qué propósito se almacenan.

La nueva regla del DHS: quiénes deberán dar datos biométricos al Uscis

Según la propuesta del DHS, a la que se puede acceder en la web del Federal Register, la iniciativa requeriría la presentación de datos biométricos por cualquier individuo, sin importar la edad, que presente, esté asociado o forme parte de una solicitud de beneficio migratorio, otro pedido o proceso de recopilación de información, salvo que esté exento de forma expresa.

Una nueva propuesta del DHS busca cambiar la forma en que el Uscis recolecta y usa los datos biométricos de los migrantes Imagen generada con IA

El alcance de la medida dejaría de estar limitado a rangos etarios o categorías específicas. Otro eje central es la posibilidad de ampliar la autoridad para recolectar estos datos en casos de arresto de no ciudadanos, una facultad que el organismo también busca consolidar dentro del reglamento.

Qué datos se consideran biométricos por el DHS de Estados Unidos

La propuesta incorpora por primera vez una definición formal de qué entiende el gobierno por datos biométricos. Estos son:

Imagen facial , para reconocimiento y comparación.

, para reconocimiento y comparación. Huellas digitales : las dactilares y de palma.

: las dactilares y de palma. Firma manuscrita.

Imagen ocular : iris, retina y esclera.

: iris, retina y esclera. Registro de voz: firma vocal, huella de voz, reconocimiento de voz.

firma vocal, huella de voz, reconocimiento de voz. ADN: perfil parcial de ADN.

El Uscis podría hacer uso de los datos biométricos a los migrantes de EE.UU. de varias formas American Immigration Council

Para qué usará el Uscis los datos biométricos, según la nueva norma

De acuerdo a la propuesta del DHS, el Uscis podría hacer uso de los datos biométricos recolectados a los extranjeros de Estados Unidos de estas formas:

Verificación de identidad a lo largo del ciclo migratorio: el DHS pretende emplear los datos biométricos para gestionar y verificar la identidad de una persona durante todo su proceso migratorio.

el DHS pretende emplear los datos biométricos para gestionar y verificar la identidad de una persona durante todo su proceso migratorio. Controles continuos: la propuesta incluye la posibilidad de realizar un control biométrico periódico incluso después de que alguien haya obtenido un beneficio migratorio, hasta que obtenga la ciudadanía de Estados Unidos.

la propuesta incluye la posibilidad de realizar un control biométrico periódico incluso después de que alguien haya obtenido un beneficio migratorio, hasta que obtenga la ciudadanía de Estados Unidos. Detección de riesgos, antecedentes penales y seguridad nacional: la información biométrica sería usada para realizar background checks que permitan determinar si una persona representa un riesgo para la seguridad nacional o tiene antecedentes criminales que afecten su elegibilidad para un beneficio migratorio.

la información biométrica sería usada para realizar que permitan determinar si una persona representa un riesgo para la seguridad nacional o tiene antecedentes criminales que afecten su elegibilidad para un beneficio migratorio. Producción de documentos seguros: el Uscis usaría estos datos para emitir documentos de identidad más confiables, ya que permiten confirmar que la persona que pide el beneficio es quien dice ser.

el Uscis usaría estos datos para emitir documentos de identidad más confiables, ya que permiten confirmar que la persona que pide el beneficio es quien dice ser. Comprobación de relaciones familiares o identidad genética mediante ADN: además se contempla exigir, pedir o aceptar muestras de ADN o resultados de test de ADN para verificar relaciones genéticas reclamadas (o no reclamadas) entre personas, o también para determinar el sexo biológico, cuando sea estrictamente necesario para verificar elegibilidad.

además se contempla exigir, pedir o aceptar muestras de ADN o resultados de test de ADN para verificar relaciones genéticas reclamadas (o no reclamadas) entre personas, o también para determinar el sexo biológico, cuando sea estrictamente necesario para verificar elegibilidad. Reutilización de los datos biométricos: también se prevé codificar reglas para que los datos biométricos recolectados previamente puedan reutilizarse en transacciones futuras.

también se prevé codificar reglas para que los datos biométricos recolectados previamente puedan reutilizarse en transacciones futuras. Prevención de fraudes de identidad y usurpación: al usar rasgos biométricos únicos (como huellas, imagen facial o ADN), el Uscis busca reducir los casos de identidad falsa o usurpación, y dificultar el fraude familiar.

El DHS de Estados Unidos busca ampliar el uso de datos biométricos por parte del Uscis CBP - CBP

Qué busca la nueva norma del DHS sobre biométricos y a quiénes afecta

Según el documento oficial, el propósito de esta nueva norma es establecer un estándar y notificar que toda persona que presente, o esté asociada a, una solicitud de beneficio migratorio, cualquier otro pedido o una recolección de información estará sujeta al requisito de proporcionar datos biométricos.

Esto incluye a cualquier extranjero detenido, arrestado o encontrado por el DHS en el ejercicio de sus funciones vinculadas a la administración y aplicación de las leyes de inmigración y naturalización de Estados Unidos.