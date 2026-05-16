Revés para profesionales extranjeros: EE.UU. advierte que algunas visas laborales podrían quedar “no disponibles”

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) publicó el boletín de visas correspondiente a junio con nuevas restricciones para solicitudes de residencia permanente basadas en empleo. El informe fijó las fechas de procesamiento para categorías familiares y laborales y alerta sobre posibles cierres temporales en algunos programas migratorios.

Retrocesos en visas EB-1 y EB-2 debido a la alta demanda

El boletín para junio reflejó un aumento en la demanda de visas de inmigrante durante el año fiscal 2026. Como consecuencia, las autoridades ajustaron las fechas de acción final para evitar superar los límites legales establecidos por categoría y por país.

El boletín de visas de junio confirma un escenario complejo para los profesionales extranjeros, especialmente para aquellos provenientes de India, China y Filipinas 123RF

Entre los casos más afectados aparecen profesionales de India, China y Filipinas, especialmente dentro de las categorías EB-1, EB-2 y EB-3, utilizadas por trabajadores calificados, ejecutivos, investigadores y especialistas.

En particular, el informe indicó que las categorías laborales EB-1 y EB-2 para ciudadanos de India registraron una alta utilización de números de visa durante los últimos meses. Para mantener el sistema dentro de los topes anuales, el Departamento de Estado aplicó cambios en las fechas de acción final:

En junio, la fecha de acción final para EB-1 India quedó fijada en el 15 de diciembre de 2022 .

quedó fijada en el . En el caso de la categoría EB-2, el límite retrocedió hasta el 1° de septiembre de 2013.

Las autoridades también advirtieron que estas categorías podrían quedar marcadas como “no disponibles” antes de finalizar el año fiscal si continúa el ritmo actual de solicitudes aprobadas y pendientes.

China y Filipinas también enfrentan restricciones migratorias en las visas EB

El informe oficial señaló que la categoría EB-2 para ciudadanos chinos se encuentra bajo revisión debido al incremento de la demanda. El Departamento de Estado indicó que podrían producirse nuevos retrocesos o incluso una suspensión temporal en la asignación de documentos.

Filipinas presenta una situación similar dentro de la categoría EB-3, destinada a profesionales y trabajadores especializados. Según el boletín, la emisión de visas podría detenerse si se alcanzan los límites permitidos antes del cierre del ejercicio fiscal.

Fechas de decisión final para casos de preferencia basada en empleo Departamento de Estado de EE.UU.

La advertencia también alcanza a ciertos programas de inversión migratoria. En la categoría EB-5 no reservada para India, el gobierno anticipó que podrían aplicarse restricciones adicionales o declararse la indisponibilidad en los próximos meses.

Qué significa que una visa quede “no disponible”

Cuando una categoría aparece identificada con la letra “U”, el sistema deja de autorizar nuevas visas para ese grupo migratorio. Esto implica que los solicitantes no podrán completar la etapa final de su trámite mientras permanezca vigente esa condición.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

La medida se aplica cuando los cupos anuales o los límites por país llegan al máximo permitido por ley. En esos casos, el DOS suspende nuevas asignaciones hasta que haya números disponibles.

Las autoridades revisan la situación de manera mensual y pueden modificar fechas o restricciones según la evolución de la demanda. El reinicio de cupos suele producirse al comienzo del siguiente año fiscal o tras ajustes administrativos.

Diferencias entre fecha de acción final y fecha de presentación

El boletín de visas utiliza dos tablas distintas para organizar el procesamiento migratorio:

Fechas de acción final : solo quienes tengan una fecha de prioridad anterior a la publicada en esa tabla podrán recibir la residencia permanente o completar el ajuste de estatus. Esa referencia suele ser la utilizada para definir cuándo un caso está listo para resolución.

: solo quienes tengan una fecha de prioridad anterior a la publicada en esa tabla podrán recibir la residencia permanente o completar el ajuste de estatus. Esa referencia suele ser la utilizada para definir cuándo un caso está listo para resolución. Fechas de presentación de solicitudes: ese esquema permite iniciar trámites administrativos y enviar documentación antes de que exista una visa disponible para aprobación final.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) determina mensualmente cuál de las dos tablas puede utilizarse para presentar solicitudes. La decisión se publica en el portal oficial del organismo.

Por regla general, los solicitantes deben guiarse por las fechas de acción final. Sin embargo, la agencia puede habilitar el uso de la tabla de presentación cuando detecta que existe una cantidad suficiente de documentos disponibles para recibir expedientes.