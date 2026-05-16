Pasaporte de EE.UU.: las ferias especiales para tramitarlo del 23 al 27 de mayo
Los eventos están enfocados en quienes realizarán la solicitud por primera vez y en niños estadounidenses
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El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) anunció nuevas ferias especiales de pasaporte para fines de mayo, destinadas a quienes necesitan iniciar el trámite por primera vez o gestionar el documento de sus hijos. Estas jornadas permitirán presentar solicitudes en persona en distintos puntos del país, como una alternativa para quienes tienen horarios complicados.
¿En qué consisten las ferias especiales de aceptación de solicitudes de pasaporte?
Las ferias especiales anunciadas por el DOS atienden por las tardes y los fines de semana en lugares específicos. Según Travel State, las oficinas de correos, secretarías judiciales y bibliotecas organizan estos eventos fuera del horario habitual.
Las agencias de pasaportes también coordinan estas jornadas de atención y reciben a solicitantes que quieran realizar el trámite por primera vez, niños y personas que necesitan el formulario DS-11.
- La Universidad Estatal de Georgia en Clarkston, en Georgia, tendrá una feria especial para tramitar el pasaporte el sábado 23 de mayo. El horario de atención será de 10 a 14 hs (hora local) y los interesados no requieren cita previa.
- Las Piedras, Puerto Rico, tendrá su evento el martes 26 de mayo en el Salón Actividades de la Casa Alcaldía. El servicio funcionará de 9 a 14 hs sin turno previo.
- Paterson y Haskell, en Nueva Jersey, abrirán oficinas el miércoles 27 de mayo de 16.30 a 19.30 hs. En esta ocasión, ambos sitios exigen cita previa para la gestión de las solicitudes.
Documentos necesarios para solicitar el pasaporte de EE.UU.
De acuerdo con Travel State, para solicitar un pasaporte por primera vez será necesario rellenar el formulario DS-11, que se encuentra disponible para descargar e imprimir en esa página.
Los agentes solicitarán la entrega de una prueba de ciudadanía y una identificación con foto. Deberán presentarse documentos originales o certificados, junto con sus respectivas fotocopias.
Por último, será necesario abonar la tarifa correspondiente al trámite y presentar la solicitud. Quienes tengan el proceso activo pueden verificar el estatus en línea.
Para las próximas semanas: cuándo se realizarán más ferias de pasaporte estadounidense
Durante los días restantes de mayo, Texas ofrecerá atención el viernes 29 en dos sucursales de Houston y Kingwood. Por último, el sábado 30 de mayo habrá eventos en Nueva York, Ohio, Texas, Virginia y Washington. Solo la sede de Bremerton en Washington requiere reserva de turno para la atención.
También habrá opciones de ferias para aprovechar en junio. Algunas son:
- Miércoles 3 y jueves 4: eventos en Whiting (Nueva Jersey) con cita y en Yorktown Heights (Nueva York) sin turno.
- Sábado 6: oficinas principales en Birmingham (Alabama) y Kalamazoo (Míchigan). Ambas atienden sin turno previo.
- Martes 9 y miércoles 10: jornadas en Crescent (Iowa), Mount Arlington, Brielle y Manville (Nueva Jersey).
- Lunes 15 y martes 16: sedes en Lago Katrine y New Hyde Park (Nueva York). Requieren cita telefónica previa.
- Sábado 20 y martes 23: servicios en Brownsville (Texas) y White Plains (Nueva York) sin reserva de turnos.
- Miércoles 24 y jueves 25: atención en Great Neck (Nueva York) y Westminster (California) con cita telefónica.
- Sábado 27: sedes de UC Riverside en California (sin cita) y Katy en Texas (con turno previo).
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