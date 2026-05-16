Pasaporte de EE.UU.: las ferias especiales para tramitarlo del 23 al 27 de mayo

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) anunció nuevas ferias especiales de pasaporte para fines de mayo, destinadas a quienes necesitan iniciar el trámite por primera vez o gestionar el documento de sus hijos. Estas jornadas permitirán presentar solicitudes en persona en distintos puntos del país, como una alternativa para quienes tienen horarios complicados.

¿En qué consisten las ferias especiales de aceptación de solicitudes de pasaporte?

Las ferias especiales anunciadas por el DOS atienden por las tardes y los fines de semana en lugares específicos. Según Travel State, las oficinas de correos, secretarías judiciales y bibliotecas organizan estos eventos fuera del horario habitual.

El DOS realiza ferias especiales para tramitar de forma más rápida el pasaporte estadounidense Levi Ventura / Unsplash

Las agencias de pasaportes también coordinan estas jornadas de atención y reciben a solicitantes que quieran realizar el trámite por primera vez, niños y personas que necesitan el formulario DS-11.

La Universidad Estatal de Georgia en Clarkston, en Georgia , tendrá una feria especial para tramitar el pasaporte el sábado 23 de mayo . El horario de atención será de 10 a 14 hs (hora local) y los interesados no requieren cita previa.

, tendrá una feria especial para tramitar el pasaporte el . El horario de atención será de 10 a 14 hs (hora local) y los interesados no requieren cita previa. Las Piedras, Puerto Rico, tendrá su evento el martes 26 de mayo en el Salón Actividades de la Casa Alcaldía. El servicio funcionará de 9 a 14 hs sin turno previo.

en el Salón Actividades de la Casa Alcaldía. El servicio funcionará de 9 a 14 hs sin turno previo. Paterson y Haskell, en Nueva Jersey, abrirán oficinas el miércoles 27 de mayo de 16.30 a 19.30 hs. En esta ocasión, ambos sitios exigen cita previa para la gestión de las solicitudes.

El Departamento de Estado de EE.UU. se encarga de emitir y procesar los pasaportes y otros documentos oficiales state.gov - state.gov

Documentos necesarios para solicitar el pasaporte de EE.UU.

De acuerdo con Travel State, para solicitar un pasaporte por primera vez será necesario rellenar el formulario DS-11, que se encuentra disponible para descargar e imprimir en esa página.

Los agentes solicitarán la entrega de una prueba de ciudadanía y una identificación con foto. Deberán presentarse documentos originales o certificados, junto con sus respectivas fotocopias.

Por último, será necesario abonar la tarifa correspondiente al trámite y presentar la solicitud. Quienes tengan el proceso activo pueden verificar el estatus en línea.

Los motivos por los que pueden rechazar tu foto en el trámite del pasaporte de EE.UU.

Para las próximas semanas: cuándo se realizarán más ferias de pasaporte estadounidense

Durante los días restantes de mayo, Texas ofrecerá atención el viernes 29 en dos sucursales de Houston y Kingwood. Por último, el sábado 30 de mayo habrá eventos en Nueva York, Ohio, Texas, Virginia y Washington. Solo la sede de Bremerton en Washington requiere reserva de turno para la atención.

También habrá opciones de ferias para aprovechar en junio. Algunas son: