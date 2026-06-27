El factor familiar de los hijos ciudadanos: el cambio clave del Uscis para no perder el permiso de trabajo
Si la propuesta entra en vigor será obligatorio demostrar necesidad financiera y ser el sustento de personas con estatus legal
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A través del Registro Federal, está en evaluación una propuesta que podría beneficiar a miles de padres migrantes. La cláusula familiar indica que tener hijos ciudadanos estadounidenses o dependientes con estatus legal será un factor positivo para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) considere otorgar o renovar un permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés).
Hijos de migrantes, estadounidenses por nacimiento, podrían ayudar a sus padres
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una disposición en el Registro Federal a través de la cual se busca estandarizar los criterios para otorgar permisos de trabajo bajo categorías discrecionales, como el parole, la acción diferida y las órdenes de supervisión.
Según la propuesta, el Uscis considerará el papel del solicitante como proveedor principal de apoyo económico para un dependiente que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
La norma se encuentra actualmente en un período de comentarios públicos que finalizará el próximo 4 de agosto de 2026. Una vez analizadas las opiniones, el DHS procederá a la publicación de la regla final con todos los detalles y condiciones que comenzarán a aplicarse para obtener autorización legal para trabajar.
Además de hijos, qué otros familiares podrían aplicar en la cláusula familiar de Uscis
Además de los hijos, la cláusula familiar que se plantea para otorgar permisos de trabajo también incluiría a cónyuges y padres que sean ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos.
Así, demostrar responsabilidad financiera sobre personas con estatus legal contará como un vínculo comunitario fuerte y un criterio favorable para evaluar si un extranjero reúne los criterios para que se le otorgue el beneficio de trabajar legalmente.
La necesidad económica se convertirá en requisito obligatorio para obtener un EAD
Bajo la ley actual, demostrar necesidad económica no se considera un requisito obligatorio para las solicitudes de permisos de trabajo discrecionales. No obstante, la propuesta del DHS agregaría esa exigencia para todos los solicitantes que cuenten con parole o acción diferida.
En el documento del Registro Federal se explica que para cumplir con la condición anterior los padres de hijos ciudadanos deberán presentar evidencia como:
- Declaración de ingresos y activos.
- Pruebas de que son el sustento económico principal de sus hijos o familiares ciudadanos estadounidenses.
- Formularios financieros detallados con evidencia de respaldo.
Quiénes no podrán obtener un EAD si se aprueba la norma familiar del Uscis
A pesar de que la cláusula familiar podría significar un beneficio para miles de familias migrantes en Estados Unidos, también incluye algunas condiciones más rigurosas. Por ejemplo, se negaría el EAD a personas que hayan sido arrestadas, acusadas o condenadas por cualquier acto criminal. También a quienes tengan nexos con pandillas.
Además, quienes busquen renovar su permiso deberán demostrar que se encuentran trabajando o que buscarán un empleo con una empresa que participe en el programa E-Verify. El objetivo es garantizar que los empleadores cumplan con las leyes de verificación de identidad y no desplacen a trabajadores estadounidenses.
Finalmente, se plantea acortar la validez de los EAD a máximo un año. La intención es que el Uscis tenga información actualizada y verificaciones de antecedentes constantes de los solicitantes.
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