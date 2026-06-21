No solo aplica a un grupo migratorio: el cambio de inglés que alcanza a trabajadores con licencia de conducir en EE.UU.

En abril de 2025, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14286, enfocada en reforzar el cumplimiento del requisito de inglés para conductores de vehículos comerciales en Estados Unidos. A partir de esa medida, el Departamento de Trabajo aclaró que las solicitudes de certificación laboral temporal o permanente deben incluir un estándar de dominio de este idioma cuando el puesto requiera operar un vehículo comercial.

Qué trabajadores extranjeros deben cumplir el requisito de inglés para operar vehículos comerciales

De acuerdo con un documento oficial, la medida puede alcanzar a empleadores que presentan solicitudes H-2A, H-2B o de certificación laboral permanente, siempre que el puesto incluya la operación de un vehículo comercial.

Uscis solo emitirá visas H-2A a trabajadores que cumplan con todos los requisitos, incluyendo una prueba de inglés Imagen ilustrativa generada con IA

El cambio no significa que todos los trabajadores H-2A deban aprobar una prueba de inglés, sino que el requisito se vuelve obligatorio cuando el empleo implica conducir este tipo de vehículos. Como evidencia se puede presentar:

Documentación que acredite que el trabajador cumple con el estándar de inglés exigido para operar vehículos comerciales.

Una declaración del empleador que indique cómo verificó que el solicitante puede comunicarse en inglés al nivel requerido para el puesto.

Las autoridades señalaron que la guía comenzó a aplicarse de forma prospectiva a las presentaciones realizadas después del 15 de junio de 2026. Además, advirtieron que el dominio del inglés forma parte de los requisitos federales para operar vehículos comerciales en Estados Unidos.

Hablar inglés y otros requisitos para operar un vehículo comercial en Estados Unidos

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos emitió una guía para explicar cómo deben incorporar este estándar los empleadores que solicitan certificaciones laborales temporales o permanentes para puestos con conducción comercial.

Según los requisitos federales, una persona solo puede operar un vehículo comercial si cumple con lo siguiente:

Tener al menos 21 años de edad.

Leer y hablar en inglés lo suficientemente bien como para conversar con el público en general, comprender las señales de tráfico y responder a consultas de los oficiales.

lo suficientemente bien como para conversar con el público en general, comprender las señales de tráfico y responder a consultas de los oficiales. Contar con experiencia, capacitación o ambas para operar de manera segura el tipo de vehículo comercial que se le asignará.

que se le asignará. Estar físicamente capacitado para conducir el vehículo.

Poseer una licencia de operador de vehículos comerciales válida emitida por un estado o jurisdicción.

válida emitida por un estado o jurisdicción. Completar satisfactoriamente una prueba de manejo.

Qué sucede si un conductor de vehículos comerciales no habla inglés y sigue operando

Si un empleador no incluye el estándar de inglés requerido en una orden de trabajo o solicitud de certificación laboral, el Departamento de Trabajo puede emitir una Notice of Deficiency y pausar el trámite hasta que la presentación sea corregida. Si el problema no se subsana, la solicitud puede ser denegada.

Los conductores de vehículos comerciales deben ser capaces de comunicarse en inglés y tener la licencia correspondiente Magnific

En los controles de seguridad vial, la evaluación del dominio del inglés corresponde principalmente a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés). Los conductores que no cumplan con el estándar federal pueden ser citados y, según los criterios aplicables, puestos fuera de servicio.

Antes de esta guía, algunas órdenes de trabajo para trabajadores extranjeros podían no incluir de manera expresa el estándar de inglés para puestos con conducción comercial. Desde junio de 2026, el Departamento de Trabajo exige que ese requisito figure en las solicitudes correspondientes.