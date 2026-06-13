Texas exige inglés en las carreteras: qué les pasa a los conductores si los paran y no hablan el idioma

Texas endureció los controles sobre el dominio del inglés para quienes conducen vehículos comerciales, lo que impacta en la obtención de una licencia de conducir. Para miles de choferes, incluidos algunos migrantes que trabajan en el sector del transporte, las nuevas reglas introducen requisitos más estrictos y consecuencias inmediatas.

Texas endurece los requisitos para la licencia de conducir comercial

Según informó el Texas Department of Public Safety (DPS), desde el 1° de junio de 2026 todos los exámenes teóricos para obtener una licencia comercial de conducir (CDL, por sus siglas en inglés) o un permiso comercial de aprendizaje (CLP) se realizan exclusivamente en inglés.

A partir del 1° de junio de 2026, todos los exámenes teóricos para obtener la Licencia de Conducir Comercial (CDL) o el Permiso Comercial de Aprendizaje (CLP) en Texas deben rendirse obligatoriamente en inglés texas.gov

Hasta ahora, los aspirantes podían rendir las evaluaciones escritas tanto en inglés como en español. Con la modificación, todas las pruebas de conocimientos, incluidas las administradas mediante sistemas automatizados, deben completarse únicamente en inglés. Además, el organismo estatal prohibió el uso de intérpretes durante esos exámenes.

La agencia explicó que la decisión busca alinear el proceso de otorgamiento de licencias con los requisitos federales establecidos por la Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsa) en materia de competencia lingüística.

De acuerdo con el organismo, los nuevos conductores comerciales deben contar con habilidades suficientes de comunicación para operar vehículos pesados de manera segura en las rutas y autopistas del estado.

Qué ocurre si un conductor no habla inglés durante una inspección

El DPS confirmó que sus agentes y los inspectores certificados de vehículos comerciales realizan evaluaciones de dominio del inglés durante controles de tránsito habituales y en estaciones de pesaje.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

Durante esos procedimientos, los conductores deben demostrar que pueden comunicarse adecuadamente en inglés para cumplir con las normas federales de seguridad vial. La capacidad de comprender instrucciones, responder preguntas y seguir indicaciones forma parte de las verificaciones que realizan las autoridades.

Según el comunicado oficial del organismo, cualquier conductor de un vehículo comercial que no alcance el nivel de competencia lingüística exigido será retirado de servicio.

El antecedente: la orden de Greg Abbott para aplicar la “tolerancia cero”

La política actual tiene su origen en una directiva emitida por el gobernador Greg Abbott en septiembre de 2025. En aquel momento, el mandatario instruyó al DPS para que aplicara de manera estricta los requisitos federales de dominio del inglés a todos los conductores comerciales que circularan por las rutas de Texas.

El gobernador ordenó una aplicación de “tolerancia cero” respecto de estas disposiciones federales. La medida abarca tanto a quienes realizan viajes interestatales como a los conductores que trabajan exclusivamente dentro de Texas.

La instrucción también estableció que los agentes especializados en control de vehículos comerciales debían efectuar revisiones de competencia lingüística a todos los operadores de licencias comerciales encontrados en las carreteras texanas.

El DPS de Texas prohibió de manera definitiva el uso de intérpretes durante las evaluaciones de conocimientos teóricos Texas.gov

Texas, el estado con una de las mayores comunidades latinas en Estados Unidos

Datos publicados por el Pew Research Center muestran que Texas es uno de los estados con mayor población hispana de todo el país norteamericano. En 2024, residían allí 12,6 millones de hispanos, la segunda cifra más alta de Estados Unidos después de California.

El centro de investigación indicó además que los latinos se convirtieron en el grupo racial o étnico más numeroso de Texas en 2021. Actualmente representan el 40% de la población estatal.

Entre 2000 y 2024, la población latina en Estados Unidos pasó de 35,3 millones a 68 millones de personas, convirtiéndose en uno de los principales motores del crecimiento demográfico nacional.

Inglés y comunidad latina: una tendencia en crecimiento

La misma investigación del Pew Research Center señala que el dominio del inglés entre los latinos aumentó de forma sostenida.

En 2024, el 71% de los hispanos mayores de cinco años hablaba inglés con suficiencia, lo que equivale a 44,8 millones de personas. La proporción era del 59% en el año 2000.

El informe atribuye gran parte de ese crecimiento a los latinos nacidos en Estados Unidos. Paralelamente, disminuyó el porcentaje de hispanos que utilizan español en el hogar, al pasar del 78% al 68% durante el mismo período.

Las nuevas directrices estipulan que cualquier conductor comercial que no demuestre suficiente competencia en inglés durante una inspección de rutina o en estaciones de pesaje será inmediatamente retirado de servicio

La importancia del transporte comercial en el empleo de los latinos

Las estadísticas de la Current Population Survey (CPS) muestran que la presencia latina también tiene peso dentro de las ocupaciones relacionadas con el transporte.

Entre los conductores de camiones y trabajadores de ventas que operan vehículos de carga, los hispanos o latinos representaban el 23,6% de las personas empleadas en esa ocupación.

Asimismo, entre los mecánicos de camiones y especialistas en motores diésel, los trabajadores latinos constituían el 19,2% del total.