Cursos en Miami-Dade para trabajos que pagan hasta US$40 por hora: cómo aplicar
Programas técnicos ofrecen certificaciones en áreas con alta demanda laboral en Florida
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El Miami Dade College, a través de su escuela de educación continua y desarrollo profesional, impulsa cursos orientados a la inserción laboral en sectores técnicos. Estas capacitaciones apuntan a cubrir necesidades del mercado en Florida, donde se proyecta una demanda sostenida de trabajadores calificados en construcción y servicios.
Miami Dade College dicta cursos de desarrollo profesional para empleos de alta demanda
Una de las capacitaciones más difundidas en la institución educativa de Florida es la certificación en HVAC/R, enfocada en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. La formación incluye contenidos que van desde seguridad laboral y principios eléctricos hasta resolución de fallas en equipos residenciales y comerciales.
De acuerdo con El Nuevo Herald, los egresados de este programa pueden acceder a salarios que oscilan entre US$18 y US$40 por hora, según experiencia y acreditaciones. La capacitación busca responder a la necesidad de mano de obra especializada en el sur del estado.
Certificación HVAC/R en Florida: contenidos, requisitos y credenciales
Según el sitio web oficial del campus, el certificado se compone de tres cursos obligatorios:
- El primero aborda fundamentos técnicos y normas de seguridad, lo que incluye la formación alineada con estándares de la industria. Existe una versión en español.
- El segundo módulo profundiza en el funcionamiento de componentes mecánicos y electrónicos, con énfasis en sistemas domésticos.
- El tercer curso introduce prácticas intermedias vinculadas a entornos comerciales y tecnologías más complejas.
Al finalizar, los estudiantes pueden obtener certificaciones reconocidas como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) de diez horas, el Centro Nacional de Educación e Investigación en la Construcción (Nccer, por sus siglas en inglés) y la licencia otorgada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), necesaria para manipular refrigerantes de manera legal.
Cómo aplicar a los cursos en Miami Dade College
El proceso de inscripción puede realizarse en línea a través del sitio institucional, donde cada programa dispone de opciones de registro. También es posible acudir de forma presencial al campus norte, donde funcionan las oficinas administrativas.
Los interesados pueden recibir asesoramiento telefónico para resolver dudas o completar el proceso de admisión. Para aplicar a los cursos de capacitación técnica, especialmente para programas como el de Técnico en HVAC/R, se debe cumplir con una serie de requisitos:
- Tener al menos 18 años.
- Poseer un diploma de secundaria o su equivalente, como el GED.
- Ser capaz de leer, escribir y entender el idioma en el que se imparte el curso (algunos programas requieren inglés) y tener la capacidad física para realizar trabajos técnicos manuales.
Existe un formulario de solicitud de beca para el Certificado de Técnico en HVAC/R que se puede completar en línea al proporcionar los datos personales y una breve explicación del interés en el programa. En caso de no haber cupos disponibles, existe la posibilidad de registrarse para recibir notificaciones sobre nuevas fechas.
Otros programas técnicos en Florida
Además del área de climatización, el college ofrece formación en instalación de redes de banda ancha y fibra óptica. Este programa prepara a quienes lo toman para tareas vinculadas a infraestructura digital, con salarios iniciales que pueden superar los US$50.000 anuales, según El Nuevo Herald.
El curso se realiza en laboratorios equipados con tecnología actual y cuenta con colaboración empresarial, lo que facilita la inserción laboral posterior. Los egresados pueden postularse directamente a compañías del sector.
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