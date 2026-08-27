Noticias del DHS: cómo saber si tu visa fue cancelada por el gobierno de Trump

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) coordinan un plan dirigido a personas que llegaron a Estados Unidos con visas de turismo o negocios y después iniciaron solicitudes de asilo. El universo contemplado incluye permisos B-1 y B-2 emitidos durante la última década.

Cómo consultar si una visa B-1 o B-2 sigue vigente

Los extranjeros pueden comprobar el estado de su documento mediante el Centro de Solicitudes Electrónicas Consulares (CEAC, por sus siglas en inglés), plataforma del DOS utilizada para consultar información relacionada con visas estadounidenses. El sitio solicita una serie de datos que el usuario debe completar.

Por medio de la página web oficial del Centro de Solicitudes Electrónicas Consulares (CEAC) del Departamento de Estado se puede consultar la vigencia de un visado Captura de pantalla CEAC

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar al CEAC y seleccionar “Nonimmigrant Visa (NIV)”, ya que las categorías B-1 y B-2 son visas de no inmigrante.

Luego, debe indicar el lugar donde realizó la solicitud e ingresar el número de caso o identificador de la solicitud, el número de pasaporte y las primeras cinco letras del apellido. Finalmente, debe completar el código de seguridad y enviar la consulta para conocer el estado que figura en el sistema.

El gobierno de Donald Trump impulsó la revocación masiva de visas de turismo y negocios Imagen ilustrativa generada con IA

Qué riesgos puede generar la cancelación de la visa

La revocación de una visa B-1 o B-2 no debe confundirse con una orden de deportación. Son procedimientos diferentes y la pérdida de un permiso temporal, según la información disponible, no determina por sí misma que una persona deba abandonar inmediatamente el territorio estadounidense.

Para quienes tienen una solicitud de asilo pendiente, la revocación de la visa no resuelve por sí sola ese procedimiento ni equivale automáticamente a una orden de deportación. Una solicitud de asilo pendiente tampoco confiere por sí misma un estatus migratorio legal, por lo que la situación de cada persona dependerá de su historial migratorio y de las decisiones que adopten las autoridades en su caso.

“El gobierno lo que está tratando de hacer al cancelar estas visas es, digamos, de alguna manera, poder usar esta revocación en un futuro, ya sea para una acusación, por ejemplo, de fraude o eventualmente si la persona tuviera otra forma de alivio”, dijo Eliana Sepúlveda, abogada de inmigración, a Telemundo.

El gobierno podría considerar que una persona utilizó una visa temporal con un propósito distinto al declarado al momento de ingresar. Los permisos B-1 y B-2 se conceden para actividades temporales, como negocios o turismo, bajo la expectativa de que el visitante no pretende establecerse permanentemente en EE.UU.

“Este tipo de visas se expide con el claro entendimiento de que son para personas que tienen la intención de regresar a sus países. Obtener una visa con el fin de solicitar asilo es un fraude, lo que constituye un motivo para revocarla”, dijo el portavoz del DOS, Tommy Pigott.

La revocación también puede afectar trámites futuros

Según Sepúlveda, la cancelación puede quedar registrada en el historial migratorio y ser considerada posteriormente en otros procesos. Esto podría generar dificultades si el extranjero intenta modificar su situación mediante una petición familiar, un matrimonio u otra vía migratoria.

También puede tener consecuencias si la persona abandona EE.UU. y posteriormente busca regresar. Una visa revocada ya no puede utilizarse como documento vigente para ingresar al país norteamericano, y el antecedente podría ser tenido en cuenta durante una futura solicitud.

“Si entras bajo una visa de turista y a los dos meses o dentro de cierto tiempo aplicas por un asilo, entonces no viniste a hacer turismo, viniste a aplicar por asilo y usaste tu permiso para poder entrar. Entonces, eso le puede servir al gobierno estadounidense para después acusarte de fraude”, indicó Sepúlveda.