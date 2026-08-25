Noticias del DHS: qué se sabe del plan de revocación masiva de visas y la tarifa de US$103.000 para trabajar en EE.UU.

El gobierno de Donald Trump, mediante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), prepara la revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 de personas que solicitaron asilo en Estados Unidos y, por otra vía, impulsa una tarifa de 103.265 dólares para determinadas peticiones H-1B. Las dos iniciativas corresponden a trámites migratorios diferentes y se encuentran en etapas distintas.

Qué visas B1 y B2 podría revocar el gobierno de Trump en EE.UU.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y el DHS coordinan una revisión de visas de negocios y turismo cuyos titulares hayan presentado solicitudes de asilo.

El proceso contempla permisos B1 y B2 emitidos entre 2016 y 2026 y podría alcanzar a unas 200.000 personas.

La cancelación de visas aplica a extranjeros que ingresaron a EE.UU. con visa de turista y luego solicitaron asilo Shutterstock

Según documentos oficiales citados por Univision, la revisión no implica una cancelación automática. El DOS prevé analizar los casos de manera continua.

“Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a EE.UU. alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, dijo el portavoz del DOS, Tommy Pigott, según Associated Press.

Pigott no confirmó la cantidad definitiva de revocaciones y señaló que el número puede cambiar a medida que avance el proceso. Las cancelaciones tampoco implicarían necesariamente una deportación inmediata.

La nueva tarifa de US$103.265 para las visas H-1B

El segundo anuncio corresponde al programa de visas H-1B, que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas.

El DHS presentó una regla propuesta que establece una tarifa de US$103.265 para todas las peticiones H-1B sujetas al cupo anual.

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De acuerdo con The Hill, el cargo se sumaría a los demás pagos que se exigen actualmente para el trámite.

El documento oficial del DHS confirma que el importe deberá pagarse al presentar la petición y que funcionará como un mecanismo de recuperación de una parte de los costos federales vinculados con la administración del sistema migratorio.

Según el medio, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Zach Kahler, sostuvo que el dinero permitiría cubrir gastos relacionados con la evaluación y los controles de las solicitudes migratorias.

La propuesta contempla actividades de distintas dependencias, entre ellas:

Seguridad nacional

Controles contra el fraude

Tribunales de inmigración

Procesamiento consular

Fiscalización laboral

A quiénes alcanzaría el nuevo cargo de las visas H-1B

El límite anual de nuevas H-1B sujetas al cupo es de 85.000. La cifra incluye 65.000 visas del cupo general y otras 20.000 destinadas a profesionales con una maestría o un título superior obtenido en Estados Unidos.

La tarifa propuesta alcanzaría las peticiones incluidas dentro de ese límite, incluida la categoría destinada a quienes cuentan con títulos avanzados.

La propuesta del DHS, impulsada por Donald Trump, implica implementar un nuevo cargo de US$103.265 en las peticiones de visas H-1B sujetas a cupo Fotomontaje realizado con IA / Foto de Trump: Getty Images via AFP

Quedarían afuera determinadas solicitudes exentas del cupo anual, como algunas presentadas por instituciones de educación superior y organizaciones de investigación.

Según The Hill, el DHS calcula que la tarifa podría generar unos US$8800 millones anuales.

Cuándo comenzaría a aplicar la nueva tarifa de las visas H-1B

Los US$103.265 todavía no constituyen un cargo vigente. Luego de la publicación de la regla propuesta en el Registro Federal, comienza un período de 30 días para comentarios públicos, según el documento oficial.

Empresas, trabajadores y organizaciones podrán presentar observaciones durante ese plazo. Luego, el organismo deberá evaluar los comentarios antes de decidir si mantiene el texto, introduce cambios o abandona la iniciativa.