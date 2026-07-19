El Uscis confirmó una extensión para estos permisos de trabajo: la nueva fecha para migrantes con TPS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció la actualización de las fechas de validez de determinados Documentos de Autorización de Empleo vinculados al Estatus de Protección Temporal. Las modificaciones responden a decisiones judiciales que mantienen vigentes algunas autorizaciones mientras continúan los procesos en los tribunales.

Nuevas fechas para los permisos de trabajo con TPS

De acuerdo con el Uscis, los beneficiarios de Haití que posean un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) identificado con las categorías A12 o C19 conservarán la validez de ese permiso hasta el 24 de julio.

La EAD integra el sistema que regula el empleo permitido en Estados Unidos Uscis y Freepick

Esta prórroga aplica exclusivamente a los documentos que tengan fechas de vencimiento en:

3 de febrero de 2026

3 de agosto de 2025

3 de agosto de 2024

30 de junio de 2024

3 de febrero de 2023

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

22 de julio de 2019

22 de enero de 2018

22 de julio de 2017

La misma resolución también contempla a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar).

En estos casos, la extensión automática de los permisos laborales permanecerá vigente hasta el 17 de julio. Esto también aplica para los documentos con fechas de expiración específicas establecidas por la agencia migratoria, como:

12 de junio de 2024 y 12 de diciembre de 2025 (Etiopía).

30 de septiembre de 2025, 31 de marzo de 2024, 30 de septiembre de 2022 o 31 de marzo de 2021 (Siria).

17 de marzo de 2023, 17 de septiembre de 2024 y 17 de marzo de 2026 (Somalia).

3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025 o 3 de noviembre de 2025 (Sudán del Sur).

3 de marzo de 2026, 3 de septiembre de 2024 o 3 de marzo de 2023 (Yemen).

25 de noviembre de 2025, 25 de mayo de 2024 o 25 de noviembre de 2022 (Birmania —Myanmar—).

Las nuevas disposiciones no implican cambios definitivos sobre la continuidad del estatus de protección temporal vinculado al TPS.

Según indicó la agencia, las extensiones tienen carácter temporal y buscan dar cobertura a los beneficiarios mientras se resuelven los procedimientos legales en curso.

Por otro lado, en el caso de los beneficiarios de El Salvador, se mantiene un calendario diferente, vinculado al proceso de reinscripción establecido previamente por las autoridades migratorias.

Qué ocurre con los migrantes de El Salvador

La extensión automática de los permisos de trabajo que amparaba a los documentos de las categorías A12 y C19 finalizó el 9 de marzo.

Sin embargo, quienes realizaron correctamente el proceso de reinscripción o cuentan con un EAD vigente podrán mantener su autorización para trabajar hasta el 9 de septiembre.

Para conservar esa protección migratoria era necesario completar el formulario I-821 dentro del período habilitado entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

dentro del período habilitado entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025. Las autoridades señalaron que la falta de ese trámite, salvo causa justificada, puede derivar en la pérdida del beneficio.

La extensión automática del EAD para salvadoreños venció en marzo Archivo

Cómo completar el formulario I-9 para la prórroga del EAD

El Uscis publicó instrucciones para empleadores y trabajadores respecto del formulario I-9, utilizado para verificar la autorización de empleo en EE.UU.

En la sección uno, el trabajador beneficiario del TPS debe escribir la frase “según orden judicial” en el espacio destinado a la fecha de vencimiento del documento.

Posteriormente, el empleador deberá registrar en la sección dos la nueva fecha aplicable según el país de origen del empleado.

La agencia recomendó conservar junto al I-9 la documentación oficial que acredita la extensión judicial del permiso de trabajo.

En los casos en que la empresa utilice el sistema E-Verify, también deberá actualizar los registros con las nuevas fechas de vencimiento establecidas por el Uscis.

Las prórrogas fueron adoptadas mientras los tribunales inferiores adecuan sus resoluciones a un fallo reciente de la Corte Suprema. Este reafirmó la facultad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para decidir sobre la continuidad o finalización del TPS.