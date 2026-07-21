La regla oficial del Uscis para migrantes con TPS y cómo completar el formulario I-9 para la prórroga del EAD

En una medida reciente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó su regla sobre las fechas de validez de determinados documentos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS). Además, publicó instrucciones para completar el formulario I-9.

Actualizaciones de la regla oficial del Uscis para migrantes con TPS y EAD

A partir de la modificación del Uscis, los migrantes de Haití que posean Documentos de Autorización de Empleo (EAD) vinculados a las categorías A12 o C19 conservarán la validez de ese permiso hasta el 24 de julio. No obstante, el tiempo adicional no aplica para todos los beneficiarios.

Los trabajadores de Haití con EAD de categorías A12 o C19 del Uscis conservarán la validez de ese permiso hasta el 24 de julio Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con la agencia encargada de procesar los trámites migratorios, la prórroga impacta exclusivamente en los documentos que tengan fechas de vencimiento en:

3 de febrero de 2026

3 de agosto de 2025

3 de agosto de 2024

30 de junio de 2024

3 de febrero de 2023

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

22 de julio de 2019

22 de enero de 2018

22 de julio de 2017

La resolución también incluye a los migrantes con TPS para Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar). En estos casos, la extensión automática de los permisos laborales permanecerá vigente hasta el 17 de julio. Esto también aplica para los documentos con fechas de expiración específicas establecidas por la agencia migratoria, como:

12 de junio de 2024 y 12 de diciembre de 2025 (Etiopía).

30 de septiembre de 2025, 31 de marzo de 2024, 30 de septiembre de 2022 o 31 de marzo de 2021 (Siria).

17 de marzo de 2023, 17 de septiembre de 2024 y 17 de marzo de 2026 (Somalia).

3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025 o 3 de noviembre de 2025 (Sudán del Sur).

3 de marzo de 2026, 3 de septiembre de 2024 o 3 de marzo de 2023 (Yemen).

25 de noviembre de 2025, 25 de mayo de 2024 o 25 de noviembre de 2022 (Birmania —Myanmar—).

El Uscis aclaró que las nuevas disposiciones no implican cambios definitivos sobre la continuidad del estatus de protección temporal vinculado al TPS. Las extensiones tienen carácter temporal y su objetivo es brindar cobertura a los beneficiarios mientras se resuelven los litigios judiciales en curso.

Los funcionarios del Uscis indicaron que las modificaciones implementadas no implican cambios sobre la continuidad del estatus de protección temporal vinculado al TPS Imagen Ilustrativa generada con IA

La regla oficial del Uscis sobre la extensión del TPS para los migrantes de El Salvador

En el caso de El Salvador, los funcionarios señalaron que el calendario es diferente, ya que está vinculado al proceso de reinscripción establecido previamente.

Si bien la extensión automática de los permisos de trabajo que amparaba a los documentos de las categorías A12 y C19 finalizó el 9 de marzo, quienes realizaron correctamente el proceso de reinscripción o cuentan con un EAD vigente tienen alternativas. En estos casos, los beneficiarios podrán mantener su autorización para trabajar hasta el 9 de septiembre.

Para conservar esa protección migratoria era necesario completar el formulario I-821 dentro del período habilitado entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025. Las autoridades migratorias señalaron que la falta de ese trámite, a excepción de quienes tengan una causa justificada, puede derivar en la pérdida del beneficio.

Cómo completar el formulario I-9 para la prórroga del EAD

Junto con las modificaciones de los tiempos de validez, el Uscis publicó instrucciones para empleadores y trabajadores respecto del formulario I-9. Este se utiliza para verificar la información de los EAD de los trabajadores.

Para comenzar, el trabajador beneficiario del TPS debe escribir en la sección uno la frase “según orden judicial” en el espacio destinado a la fecha de vencimiento del documento. Luego, el empleador tendrá que registrar en la sección dos la nueva fecha aplicable según el país de origen del empleado.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

La agencia recomendó conservar junto al I-9 la documentación oficial que acredita la extensión judicial del permiso de trabajo. En los casos en que la empresa aplique el sistema E-Verify, también será necesario actualizar los registros con las nuevas fechas de vencimiento establecidas por el Uscis.

Las prórrogas fueron adoptadas mientras los tribunales inferiores adecuan sus resoluciones a un fallo reciente de la Corte Suprema. La determinación judicial reafirmó la facultad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para decidir sobre la continuidad o finalización del TPS.