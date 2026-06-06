Pasaporte americano: el precio actualizado para tramitarlo en “modo express” en junio 2026

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) pide a los ciudadanos estadounidenses que planean realizar un viaje internacional recordar que el trámite de un pasaporte suele tardar entre cuatro y seis semanas. No obstante, existe la posibilidad de solicitar el servicio exprés que tiene un costo adicional de US$60.

Cuánto cuesta el pasaporte estadounidense en junio de 2026

De acuerdo con la página de viajes del DOS, el costo de un pasaporte estadounidense depende de factores como la edad, la rapidez con que se necesita, si se trata de una renovación o si se solicita por primera vez. Estos son los detalles y precios actualizados en junio 2026:

El pasaporte estadounidense puede renovarse en línea o por correo postal Jenny Kane - AP

Adulto que solicita el pasaporte por primera vez:

Libro de pasaporte US$130.

Tarjeta de pasaporte US$30.

Tarifa de aceptación de la oficina donde se presenta la solicitud US$35.

Renovación del pasaporte (por correo o en línea) para adultos:

Libro de pasaporte US$130.

Tarjeta de pasaporte US$30.

Menores de 16 años:

Libro de pasaporte US$100.

Tarjeta de pasaporte US$15.

Tarifa de aceptación de la oficina donde se presenta la solicitud US$35.

Pasaporte exprés:

Si se quieren reducir los tiempos de espera, es necesario agregar a la cuota que corresponda US$60.

De acuerdo con el DOS, en caso de que se pague por el servicio exprés y aun así el pasaporte no llegue según lo previsto, se puede solicitar un reembolso.

En qué casos se puede solicitar el pasaporte estadounidense exprés

El servicio exprés para el pasaporte estadounidense puede solicitarse en cualquier caso. Sin embargo, se recomienda para aquellas personas que tienen un viaje en menos de seis semanas debido a que, según los tiempos estimados del DOS, el documento se recibe entre dos y tres semanas después de presentar la solicitud.

Además, puede acortarse el tiempo de entrega al pagar por un envío más rápido con USPS Priority Mail Express. La cuota y las especificaciones deben consultarse directamente en la oficina de correos.

Se puede pagar por el servicio USPS Priority Mail Express para recibr el pasaporte más rápido

Tramitar el pasaporte por viajes urgentes o situaciones de emergencia

Además del servicio exprés, existen dos categorías adicionales con las que es posible obtener un pasaporte estadounidense en menos tiempo de lo habitual. Estas también tienen un costo adicional de US$60:

Para viajes en los próximos 14 días. El solicitante debe comprobar que un familiar directo que reside fuera de Estados Unidos falleció, está en fase terminal o tiene una enfermedad o lesión que pone en peligro su vida.

Pasaporte urgente. Aplica para quienes tienen un viaje programado en menos de dos semanas a un país que no solicita visa, de ser así, se requieren al menos 28 días para procesar el documento.

En cualquiera de los casos anteriores es necesario programar una cita en alguna de las oficinas de pasaportes. Puede hacerse a través de la página de internet o llamar 877-487-2778. Es importante que el solicitante realice el proceso lo antes posible debido a que podría no encontrar espacio en la oficina más cercana y deberá trasladarse más lejos para el trámite.