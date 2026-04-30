El requisito que debes cumplir para renovar el pasaporte estadounidense en línea o por correo

Renovar el pasaporte estadounidense puede ser un trámite simple si se cumple con una condición clave: que el documento haya vencido hace menos de cinco años, especialmente si buscan hacerlo en línea. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) recordó cuáles son las reglas vigentes para evitar rechazos, demoras y gastos innecesarios, en un proceso que puede resolverse por correo o de manera digital sin necesidad de acudir a una oficina presencial.

El recordatorio del Departamento de Estado sobre la renovación de los pasaportes

En un mensaje publicado en X por el DOS, la oficina de asuntos consulares explicó de forma sencilla dónde debe realizarse cada tipo de solicitud. Allí aclaró que la renovación para adultos puede hacerse “por correo o en línea (si cumple con los requisitos)”.

Para calificar al proceso digital, el pasaporte actual debe estar por vencer en un año o haber expirado hace menos de cinco años x.com/TravelGov

Según ese mensaje oficial, para renovar por correo o por internet se exige que el último pasaporte haya sido emitido cuando la persona tenía 16 años o más, que no esté dañado, que no haya sido reportado como perdido o robado, y que fuese emitido dentro de los últimos 15 años.

Además, para la renovación online se suma una condición específica: el último pasaporte debe estar próximo a vencer dentro de un año o haber expirado hace menos de cinco. También se aclara que en ese caso no se puede solicitar un cambio de nombre ni pedir servicio expedito.

Renovación en línea del pasaporte de EE.UU.: quiénes pueden hacerlo por internet

La página oficial del DOS precisa que los ciudadanos elegibles para renovar por internet deben tener un pasaporte que fue válido por diez años y que actualmente esté por vencer dentro de un año o que haya expirado hace menos de cinco.

Además, la persona debe cumplir con otros requisitos importantes:

Tener 25 años o más

No querer cambiar datos personales como nombre o sexo

No tener previsto viajar internacionalmente durante al menos seis semanas desde la presentación de la solicitud

Estar físicamente en un estado o territorio de Estados Unidos al momento de enviar la solicitud

Tener el pasaporte consigo

Que el documento no esté dañado ni mutilado

Que nunca haya sido reportado como perdido o robado

La autoridad también advierte que, una vez presentada la renovación online, el pasaporte anterior será cancelado y ya no podrá utilizarse para viajes internacionales.

Formulario DS-82: requisitos para renovar el pasaporte por correo

La renovación postal aún es una de las opciones más utilizadas y también exige cumplir condiciones específicas. De acuerdo con la web oficial del DOS, se puede usar el Formulario DS-82 si el pasaporte más reciente:

Puede enviarse junto con la solicitud

No está dañado más allá del desgaste normal

Nunca fue reportado como perdido o robado

Fue emitido dentro de los últimos 15 años

Fue emitido cuando el titular tenía 16 años o más

Fue emitido con el nombre actual, o se puede demostrar legalmente el cambio de nombre

En este último caso, si la persona cambió de apellido o nombre, deberá adjuntar una copia certificada del documento legal correspondiente, como:

Certificado de matrimonio

Sentencia de divorcio

Orden judicial de cambio de nombre

Qué documentos deben enviarse para renovar el pasaporte

La web oficial señala que al renovar por correo es obligatorio presentar el pasaporte más reciente junto con la solicitud. Luego, ese documento será devuelto por separado.

Según el documento que se quiera renovar, se deberá enviar:

Pasaporte libro y tarjeta: ambos documentos.

Solo pasaporte libro: el pasaporte libro.

Solo pasaporte tarjeta: la tarjeta.

Primera tarjeta teniendo solo libro: el pasaporte libro.

Primer libro teniendo solo tarjeta: la tarjeta.

También se debe incluir una fotografía nueva que cumpla con los requisitos oficiales. La imagen puede obtenerse en algunos centros autorizados, en empresas que ofrecen este servicio o incluso en casa, siempre que se imprima en papel fotográfico mate o brillante.

Un factor determinante para la renovación no presencial es que el pasaporte anterior no esté dañado, mutilado, ni haya sido reportado previamente como perdido o robado Stock en canva

Tarifas 2026 para renovar el pasaporte de Estados Unidos

El DOS establece diferentes tarifas según el tipo de documento solicitado:

Pasaporte libro : 130 dólares.

: 130 dólares. Pasaporte tarjeta : US$30.

: US$30. Pasaporte libro y tarjeta: US$160.

Si el solicitante desea servicio expedito, debe sumar US$60 adicionales. Además, existe la opción de envío acelerado del pasaporte terminado en uno a tres días por US$22,05 extra.