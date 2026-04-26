Pasaporte urgente hoy: los 27 centros de EE.UU. que hacen el trámite express para obtenerlo antes

Quienes necesitan viajar y no cuentan con un pasaporte vigente de EE.UU. tienen la oportunidad de acercarse a alguna de las 27 agencias y centros de asuntos consulares ubicados en el país. Allí el trámite se realiza de manera express, pero es importante cumplir los requisitos.

Dónde tramitar el pasaporte express de EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos es la agencia encargada de administrar y expedir los pasaportes que, en un escenario común, tardan entre cuatro y seis semanas en llegar.

Sin embargo, aquellas personas que deban realizar un viaje urgente al extranjero en los próximos 14 días tienen que dirigirse a alguna de las 27 sedes de Asuntos Consulares. Estas son:

Arkansas Passport Center: 191 Office Park Drive, Hot Springs, AR 71913.

Atlanta Passport Agency: 230 Peachtree Street, Atlanta, GA 30303.

Boston Passport Agency: Thomas P. O’Neill Federal Bldg., 10 Causeway Street, Suite 247, Boston, MA 02222.

Buffalo Passport Agency: 111 Genesee Street, Suite 101, Buffalo, NY 14203.

Charleston Passport Center: 2000 Bainbridge Ave., North Charleston, SC 29405.

Chicago Passport Agency: 101 Ida B. Wells Drive, 9th Floor, Chicago, IL 60605.

Colorado Passport Agency: 7245 S. Havana Street, Suite B-600, Centennial, CO, 80112.

Connecticut Passport Agency: 850 Canal Street, Stamford, CT 06902.

Dallas Passport Agency: 1100 Commerce St., Dallas, TX 75242.

Detroit Passport Agency: 477 Michigan Avenue, 3rd Floor, Detroit, MI 48226.

El Paso Passport Agency: 303 North Oregon Street, El Paso, TX 79901.

Honolulu Passport Agency: Prince Kuhio Federal Building, 300 Ala Moana BlvdI-330, Honolulu, HI 96850.

Houston Passport Agency: Mickey Leland Federal Building, 1919 Smith Street, Fourth Floor, Houston, TX 77002.

Los Angeles Passport Agency: Federal Building, 11000 Wilshire Blvd., Suite 1000, Los Angeles, CA 90024.

Miami Passport Agency: 1501 Biscayne Boulevard, Suite 400, Miami, FL 33132.

Minneapolis Passport Agency: Minneapolis Federal Building, 212 Third Avenue South, Minneapolis, MN 55401.

National Passport Center: 207 International Drive, Portsmouth, NH 03801.

New Orleans Passport Center: 365 Canal Street, Suite 1300, New Orleans, LA 70130.

New York Passport Agency: 376 Hudson Street, 10th Floor, New York, NY 10014.

Philadelphia Passport Agency: Robert N.C. Nix Federal Building, 9th and Chestnut Street, Suite 100, Philadelphia, PA 19107.

San Diego Passport Agency: 1 Columbia Place, 401 West A Street, 10th Floor, San Diego, CA 92101.

San Francisco Passport Agency: Phillip Burton Federal Building, 450 Golden Gate Ave #3-2501, San Francisco, CA 94102.

San Juan Passport Agency: Torre Norte Piso 9 Parada 22, Avenida Jose De Diego, San Juan, PR 00940.

Seattle Passport Agency: 300 Fifth Avenue, Suite 600, Seattle, WA 98104.

Vermont Passport Agency: 50 South Main Street, St. Albans, VT 05478.

Washington Passport Agency: 600 19th Street, NW, First Floor, Washington, D.C. 20006.

Western Passport Center: 7373 East Rosewood St., Tucson, AZ 85710.

Hay 27 Oficinas de Asuntos Consulares Departamento de Estado de Estados Unidos

Es importante señalar que únicamente atienden con cita previa y la entrega tiene un costo adicional de US$60.

Casos en que el pasaporte estadounidense se tramita más rápido

Aunque cualquiera puede solicitar el trámite express del pasaporte, las emergencias de vida o muerte tienen prioridad.

Esto aplica cuando muere un familiar directo fuera de EE.UU., está grave, se encuentra con cuidados paliativos o tiene una enfermedad o lesión que pone en peligro su vida.

Requisitos para obtener una cita de emergencia en una agencia consular estadounidense

Para que un pasaporte estadounidense sea expedido de manera express es necesario solicitar una cita y seguir los pasos:

Presentar documentación de emergencia, como un itinerario de viaje, un certificado de defunción o una carta del hospital en la que se explique la condición médica del familiar. Si el documento no está en inglés, debe realizar una traducción profesional.

Presentar comprobante de que se viajará al extranjero en las próximas dos semanas, por ejemplo, un boleto de avión.

Completar la solicitud del pasaporte.

Obtener una foto para el pasaporte.

Presentar una identificación oficial válida.

Solicitar la cita en línea o bien al teléfono 1-877-487-2778 de lunes a viernes.

Los tiempos de procesamiento para recibir el pasaporte de Estados Unidos cambian según la demanda durante el año Pixabay/cytis

La mitad de los estadounidenses tienen pasaporte: qué pasaba en 1990

Más allá de recordar que existen 7500 lugares desde los cuales se puede solicitar el pasaporte por primera vez, la subsecretaria asistente para Asuntos Consulares de Estados Unidos, Mora Namdar, destacó el aumento en la expedición de estos documentos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, aseguró que en 1990 únicamente 5% de los estadounidenses contaban con pasaporte; actualmente son la mitad.

Únicamente 5% de los estadounidenses contaban con pasaporte en 1990 @AsstSecStateCA

Una de las razones de esta expansión es la posibilidad de renovar el documento en línea. La funcionaria señaló además que el 99% de la población vive a menos de 32 kilómetros de distancia de las oficinas para realizar el trámite.