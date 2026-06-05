Pasaporte vencido en EE.UU.: la regla de los 15 años que permite renovarlo sin empezar de cero

El pasaporte vencido en Estados Unidos puede renovarse con un trámite sencillo siempre que haya sido emitido dentro de los últimos 15 años. La regla permite que ciertos ciudadanos puedan llevar a cabo el proceso sin necesidad de presentar una nueva solicitud presencial.

Un pasaporte de EE.UU. emitido hace menos de 15 años puede renovarse aunque esté expirado

Las autoridades indican en USAGov, el portal oficial estadounidense, que un pasaporte expirado puede renovarse si se emitió dentro de los 15 años anteriores. Por el contrario, quienes tengan un documento emitido después de ese límite deberán realizar una nueva solicitud mediante el Formulario DS-11.

Las autoridades estiman que el reemplazo actualizado puede llegar entre cuatro y seis semanas después de la presentación Gobierno de Estados Unidos

El gobierno del país norteamericano recomienda renovar el pasaporte con anticipación porque los tiempos de procesamiento pueden variar. Además, algunos países y aerolíneas no permiten el ingreso de viajeros cuyo pasaporte expire en menos de seis meses.

Por ese motivo, las autoridades aconsejan revisar los requisitos de validez del documento para cada destino antes de viajar.

Los casos en los que no se puede renovar el pasaporte estadounidense

Además de la regla de los 15 años, existen otras situaciones que obligan a presentar una nueva solicitud presencial mediante el Formulario DS-11. Esto ocurre cuando el pasaporte:

Fue emitido antes de que el titular cumpliera 16 años.

Está dañado.

Fue perdido o robado.

Fue emitido con un nombre anterior y no existe documentación legal que respalde el cambio.

En ciertas situaciones, la renovación del pasaporte no es posible y es obligatorio tramitar un nuevo documento Gobierno de Estados Unidos

Qué documentos se necesitan para renovar el pasaporte

Las personas que reúnen los requisitos para renovar el documento pueden hacerlo por correo. Para ese procedimiento, el gobierno de EE.UU. indica que normalmente se requiere presentar lo siguiente:

Formulario DS-82.

Fotografía para pasaporte.

Pago de la tarifa correspondiente.

Pasaporte más reciente.

Documentación de cambio de nombre, cuando corresponda.

El gobierno estadounidense señala que el pasaporte anterior será devuelto por separado después del envío del nuevo documento. En la mayoría de los casos, debería llegar aproximadamente cuatro semanas después de recibir el renovado.

Las opciones para acelerar el trámite del pasaporte estadounidense

El DOS ofrece cuatro alternativas según la fecha prevista del viaje y la urgencia con la que se necesite el documento:

Emergencia por razones de vida o muerte: disponible para quienes deban viajar al exterior en menos de 14 días debido al fallecimiento, enfermedad grave, lesión que ponga en riesgo la vida o internación en cuidados paliativos de un familiar inmediato fuera de EE.UU. Requiere una cita en una agencia o centro de pasaportes.

disponible para quienes deban viajar al exterior en menos de 14 días debido al fallecimiento, enfermedad grave, lesión que ponga en riesgo la vida o internación en cuidados paliativos de un familiar inmediato fuera de EE.UU. Requiere una cita en una agencia o centro de pasaportes. Atención urgente: destinada a personas con viajes internacionales programados dentro de las próximas dos o tres semanas. La cita puede solicitarse cuando falten 14 días calendario para la salida o 28 días si también se necesita una visa extranjera.

destinada a personas con viajes internacionales programados dentro de las próximas dos o tres semanas. La cita puede solicitarse cuando falten 14 días calendario para la salida o 28 días si también se necesita una visa extranjera. Servicio acelerado: recomendado para quienes viajan en menos de seis semanas desde la presentación de la solicitud. El trámite demora entre dos y tres semanas, sin contar el tiempo de envío, y exige el pago de una tarifa adicional de US$60.

recomendado para quienes viajan en menos de seis semanas desde la presentación de la solicitud. El trámite demora entre dos y tres semanas, sin contar el tiempo de envío, y exige el pago de una tarifa adicional de US$60. Servicio regular: orientado a quienes tienen previsto viajar dentro de más de seis semanas. El procesamiento suele demorar entre cuatro y seis semanas, a lo que puede sumarse el tiempo de correo.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Además, el organismo advierte que los envíos postales pueden añadir hasta dos semanas al plazo total de entrega. Para reducir esa demora, los solicitantes pueden pagar opciones de envío y devolución más rápidas.

Los canales de renovación: por correo o en línea

Los ciudadanos elegibles pueden renovar su pasaporte o tarjeta de pasaporte por correo. También existe la posibilidad de completar el trámite en línea si se cumplen los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

La modalidad digital se realiza exclusivamente a través del sistema oficial de renovación. Allí los solicitantes pueden verificar si califican para el servicio, crear una cuenta y conocer los documentos e información necesarios para completar el proceso.