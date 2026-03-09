Actualización y guía de marzo 2026 para tramitar el primer pasaporte de EE.UU. con el formulario DS-11

Después de obtener la naturalización o, en el caso de menores de edad que ya son ciudadanos, el siguiente paso para poder viajar al extranjero es tramitar el pasaporte de EE.UU. Este documento es emitido por el gobierno federal y permite ingresar a la mayoría de los países del mundo, pero su solicitud requiere cumplir ciertos requisitos y, en la mayoría de los casos, acudir a una cita presencial.

Quiénes pueden solicitar un pasaporte de EE.UU. y qué se necesita

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, pueden solicitar un pasaporte estadounidense las personas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Ser ciudadano estadounidense por nacimiento

Ser ciudadano estadounidense por naturalización

Calificar como nacional de Estados Unidos, “no ciudadano”

El pasaporte de EE.UU. se puede obtener si se cuenta con un certificado de naturalización (Unsplash)

La dependencia indica que las personas que deseen tramitar su pasaporte deben contar con documentación que acredite su ciudadanía:

Acta de nacimiento estadounidense certificada, en la cual debe constar todo lo siguiente:

Emisión por la ciudad, condado o estado de nacimiento.

Nombre y apellidos del titular, fecha y lugar de nacimiento.

Nombre y apellido de uno de los padres o de ambos.

Fecha de inscripción en la oficina del oficial del registro civil (debe ser dentro del plazo de un año a partir del nacimiento).

Firma del oficial del registro civil.

Sello del oficial del registro civil grabado en relieve, impreso o multicolor.

Reporte consular de nacimiento en el extranjero o certificación de nacimiento.

de nacimiento en el extranjero o certificación de nacimiento. Certificado de naturalización.

Certificado de ciudadanía.

Cómo solicitar el pasaporte americano con el formulario DS-11

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) señaló que, como nuevo ciudadano, se debe utilizar el Formulario DS-11 para solicitar por primera vez el pasaporte, junto con otros requisitos como una fotografía, identificación y el pago correspondiente. Es importante no firmar el documento antes de tiempo, solo cuando el oficial lo diga.

Elementos que deben tener los certificados de nacimiento para el pasaporte (DOS)

Los pasos para solicitar el pasaporte americano son:

Solicitud . Completar el Formulario DS-11 (solo en inglés) con información personal. Una vez realizado este paso, se debe imprimir y entregar de manera personal en una oficina de correos (USPS) o tribunal, junto con tu certificado original de naturalización. Es necesario incluir el número de Seguridad Social.

. (solo en inglés) con información personal. Una vez realizado este paso, se debe imprimir y entregar de manera personal en una oficina de correos (USPS) o tribunal, junto con tu certificado original de naturalización. Es necesario incluir el número de Seguridad Social. Acreditar la identidad. Se debe presentar alguno de los siguientes documentos: licencia de conducir estadounidense válida, pasaporte emitido previamente, certificado de naturalización, documento vigente de identificación gubernamental (municipal, estatal o federal), documento vigente de identificación militar (militar y dependientes) o matrícula consular emitida por el gobierno mexicano.

Se debe presentar alguno de los siguientes documentos: licencia de conducir estadounidense válida, pasaporte emitido previamente, certificado de naturalización, documento vigente de identificación gubernamental (municipal, estatal o federal), documento vigente de identificación militar (militar y dependientes) o matrícula consular emitida por el gobierno mexicano. Entregar una fotografía : que debe cumplir requisitos como estar a color, medir 2x2 pulgadas (5x5 cm), ser tomada en los últimos seis meses, tener fondo simple y blanco y no usar lentes.

: que debe cumplir requisitos como estar a color, medir 2x2 pulgadas (5x5 cm), ser tomada en los últimos seis meses, tener fondo simple y blanco y no usar lentes. Pagar el pasaporte: cuando se solicita un pasaporte por medio del Formulario DS-11, se debe pagar dos tarifas. Una al Departamento de Estado y otra a la oficina donde se presenta la solicitud.

Los costos del pasaporte para mayores de 16 años son los siguientes:

Libreta pasaporte : tarifa de solicitud de US$130 más una tarifa de aceptación de US$35.

: tarifa de solicitud de US$130 más una tarifa de aceptación de US$35. Tarjeta pasaporte : tarifa de solicitud de US$30 más la tarifa de aceptación de US$35.

: tarifa de solicitud de US$30 más la tarifa de aceptación de US$35. Libreta y tarjeta pasaporte: tarifa de solicitud de US$160 más la tarifa de aceptación de US$35.

El pago debe realizarse mediante cheque o giro postal a nombre de “U.S. Department of State” y se debe escribir el nombre del solicitante y su fecha de nacimiento en la sección de nota o “memo”.

Dónde se debe presentar la solicitud para el pasaporte norteamericano

El Gobierno de Estados Unidos indica que la solicitud del pasaporte por medio del Formulario DS-11 no se puede hacer por correo postal ni en línea, por lo que se debe solicitar el pasaporte nuevo en persona, en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaportes.

El pasaporte estadounidense se emite en dos formatos diferentes: libreta y tarjeta (Web/Freepik)

En el sitio web del Departamento de Estado se puede consultar la lista de lugares habilitados y los métodos de pago aceptados por cada oficina.