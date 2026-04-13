Renovar el pasaporte estadounidense en línea lo invalida de inmediato aunque no haya vencido: quiénes deben evitarlo

El sistema de renovación digital del pasaporte estadounidense incluye una condición clave: el documento actual pierde validez en el momento en que se envía la solicitud. Esta regla se aplica incluso si la fecha de vencimiento aún no se alcanzó.

Renovación de pasaporte en línea: el recordatorio del Departamento de Estado

Ante todo, el procedimiento de renovación en línea está disponible solo para solicitantes que cumplen requisitos específicos.

“Recordatorio: para usar la Renovación de Pasaporte en línea debe estar físicamente en territorio de EE.UU. en el momento en que renueve“, advirtió el Departamento de Estado en X.

El Departamento de Estado advierte sobre las reglas para la renovación de pasaportes X @TravelGov

“Tan pronto como envíe su solicitud en línea, su documento existente se cancelará automáticamente en nuestros sistemas, lo que lo hará inválido para viajar incluso si no ha expirado”, explicó.

La medida forma parte de los procesos del gobierno federal para modernizar la gestión de documentos, aunque incluye restricciones que pueden afectar a determinados usuarios.

“Si es un ciudadano que vive en el extranjero, renueve su pasaporte en la embajada o consulado de EE.UU. más cercano”, aconsejó la agencia.

De acuerdo con el portal digital para renovar el pasaporte, el tiempo de procesamiento habitual oscila entre cuatro y seis semanas.

Durante ese período, el solicitante no dispone de un documento válido para salir o ingresar al país norteamericano.

La renovación en línea es una herramienta exclusiva para ciudadanos mayores de 25 años que se encuentren físicamente en territorio estadounidense Freepik

Además, varias aerolíneas y países exigen que este documento tenga una vigencia mínima de seis meses, lo que refuerza esta limitación para quienes planean viajar en el corto plazo.

Personas en el extranjero: principal grupo afectado

Quienes se encuentran fuera de EE.UU. no deben utilizar este sistema. La plataforma está limitada a solicitudes realizadas dentro del territorio estadounidense.

Si una persona en el exterior inicia el trámite digital, su pasaporte queda sin efecto de inmediato, lo que puede impedir su regreso o desplazamiento entre países.

Para este grupo, las opciones de renovación son distintas:

Renovación en una embajada o consulado : la mayoría de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero deben realizar este trámite directamente en la representación diplomática más cercana. En casi todos los países es obligatorio acudir personalmente a la embajada o consulado para todos los servicios de pasaporte. Por lo general, según el gobierno estadounidense, el servicio de procesamiento acelerado no está disponible para solicitudes realizadas desde el extranjero.

: la mayoría de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero deben realizar este trámite directamente en la representación diplomática más cercana. En casi todos los países es para todos los servicios de pasaporte. Por lo general, según el gobierno estadounidense, el servicio de procesamiento acelerado no está disponible para solicitudes realizadas desde el extranjero. Renovación por correo (solo en países seleccionados) : los residentes en Canadá tienen opciones específicas. Pueden enviar el formulario DS-82 por correo a su país vecino si califican para el servicio de rutina o expedito. Si eligen pagar a través de pay.gov, deben enviar la solicitud a la embajada de EE.UU. en Ottawa o a un consulado cercano, pero en este último caso no deben pagar la tarifa de servicio acelerado.

: los residentes en Canadá tienen opciones específicas. Pueden enviar el por correo a su país vecino si califican para el servicio de rutina o expedito. Si eligen pagar a través de pay.gov, deben enviar la solicitud a la embajada de EE.UU. en Ottawa o a un consulado cercano, pero en este último caso no deben pagar la tarifa de servicio acelerado. Pasaportes de emergencia: si un ciudadano tiene planes de viaje urgentes y se encuentra en el extranjero sin un documento válido, las embajadas y consulados tienen la capacidad de emitir pasaportes de emergencia de validez limitada.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Cómo funciona el proceso de renovación online del pasaporte estadounidense

El sistema de renovación de pasaportes en línea de EE.UU. es un proceso digital diseñado para ciudadanos que cumplen con criterios específicos y desean realizar el trámite sin enviar documentos físicos por correo.

Antes de iniciar, el solicitante debe confirmar que cumple con todos los requisitos:

Ubicación y edad : debe encontrarse físicamente en un estado o territorio de EE.UU. al momento de enviar la solicitud y tener 25 años o más .

: debe encontrarse físicamente en un al momento de enviar la solicitud y tener . Estado del pasaporte : el documento a renovar debe haber tenido una validez original de diez años , estar en posesión del ciudadano, no estar dañado y haber sido emitido hace menos de 15 años (o vencido hace menos de cinco).

: el documento a renovar debe haber tenido una validez original de , estar en posesión del ciudadano, no estar dañado y haber sido emitido hace menos de 15 años (o vencido hace menos de cinco). Sin cambios: no se permiten cambios de nombre o sexo a través de este sistema.

El trámite se realiza exclusivamente a través del sitio oficial y toma aproximadamente diez minutos.

Para completar la solicitud, el interesado debe seguir los siguientes pasos:

Registro e información : se debe crear una cuenta y compartir información personal para confirmar la identidad y elegibilidad.

: se debe crear una cuenta y compartir información personal para confirmar la identidad y elegibilidad. Foto digital : a diferencia del trámite en papel, el usuario debe cargar una fotografía digital que cumpla con los estándares gubernamentales.

: a diferencia del trámite en papel, el usuario debe cargar una fotografía digital que cumpla con los estándares gubernamentales. Pago electrónico: las tarifas se pagan mediante tarjeta de crédito o débito. El costo es de US$130 por la libreta, US$30 por la tarjeta o US$160 por ambos.

El procesamiento estándar suele tardar entre cuatro y seis semanas.

El sistema envía actualizaciones automáticas por correo electrónico para informar cuando la solicitud está en proceso, aprobada y cuando el nuevo documento fue enviado.

El nuevo pasaporte se envía por correo a la dirección postal en EE.UU. proporcionada por el solicitante.