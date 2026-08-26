Reunificación familiar y trámites migratorios que podrían afectarse por la suspensión de citas para la visa americana

El gobierno de Donald Trump volvió a introducir cambios que pueden alterar los plazos de los procesos migratorios en Estados Unidos. Esta vez, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente las solicitudes de visas de inmigrante a nivel mundial para capacitar a los funcionarios consulares, mientras busca reforzar los controles sobre quienes podrían depender de beneficios públicos.

Suspenden citas y trámites para visas de inmigrante

De acuerdo con Fox News, la administración estadounidense puso en pausa las solicitudes de visas de inmigrante en todo el mundo como parte de una iniciativa destinada a brindar una capacitación “en profundidad” a los funcionarios consulares.

La administración Trump ordenó cancelar las citas de visas de inmigrante en EE.UU. Fotomontaje realizado con IA (Instagram Donald Trump y Magnific)

El objetivo declarado por el DOS es que los agentes puedan analizar de manera más exhaustiva y uniforme a cada persona que solicita una visa. La decisión tiene efecto inmediato sobre quienes ya avanzaron en sus trámites y contaban con una entrevista programada.

Los solicitantes recibieron correos electrónicos de las embajadas y consulados estadounidenses en los que se les informó que sus citas serían reprogramadas .

de las estadounidenses en los que se les informó que sus . Sin embargo, no se les proporcionó una nueva fecha concreta y se les indicó que recibirían una comunicación posterior con información sobre cuándo deberán presentarse nuevamente.

El DOS sostuvo ante el medio que una “América más próspera” requiere garantizar que los solicitantes de visas no sean considerados susceptibles de convertirse en una carga pública ni de depender de beneficios públicos destinados a estadounidenses que cumplen con los requisitos establecidos.

Reunificación familiar y procesos demorados por los cambios en las visas

Fox News señaló que, desde el año pasado, la administración Trump exige que quienes buscan visas de inmigrante procesen sus solicitudes en el país del que son ciudadanos, incluso cuando algunas de esas personas viven y trabajan legalmente en EE.UU. o tienen vínculos familiares directos en el país norteamericano.

La medida busca que los agentes apliquen revisiones más exhaustivas y uniformes para asegurar que los solicitantes no dependan de beneficios públicos estadounidenses Imagen ilustrativa generada con IA

Entre los casos mencionados se encuentran solicitantes que están casados con ciudadanos estadounidenses o que tienen hijos nacidos en el país norteamericano.

En esos escenarios, una reprogramación de la entrevista consular puede extender el tiempo necesario para completar el proceso migratorio, ya que esta constituye una instancia relevante dentro de la tramitación de la visa de inmigrante.

La situación también puede generar dificultades prácticas para quienes tuvieron que viajar al extranjero para cumplir con el procedimiento. En ese sentido, muchos de los afectados ya habían gastado miles de dólares y alterado sus vidas para asistir a entrevistas canceladas con poca anticipación.

Muchos solicitantes de visas con citas suspendidas ya están afuera de EE.UU.

A la interrupción de las entrevistas para visas de inmigrante se suma otra medida anunciada por el DOS. El gobierno federal se prepara para revocar visas de turista y de negocios otorgadas entre 2016 y 2026 a extranjeros que solicitaron o están en proceso de pedir asilo en EE.UU.

Avanza el DHS: el plan de revocación masiva de EE.UU. se aplicará a visas B1 y B2 emitidas desde 2016

La dependencia anticipó que las revocaciones se realizarán de manera progresiva y que podrían afectar a decenas de miles de documentos de viaje. Funcionarios familiarizados con el proceso estimaron que la cifra podría alcanzar o incluso superar las 200.000 visas.

Según ABC News, Tommy Pigott, portavoz del DOS, afirmó que una visa constituye un privilegio y no un derecho. Según su declaración, los permisos de turista y negocios se conceden bajo el supuesto de que sus titulares regresarán a sus países de origen.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que utilizarlas con el propósito de solicitar asilo constituye fraude y puede ser motivo para revocarla.