El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prevé implementar un plan para revocar las visas B1 (negocios) y B2 (turismo, visitas familiares o tratamientos médicos) a extranjeros que hayan solicitado asilo. La medida podría afectar a 200 mil extranjeros.

A quiénes afecta la revocación de visas B1 y B2

Según documentos citados por Univision, la medida alcanzaría a los titulares de visas de no inmigrante B1 y visas B2 correspondientes al período comprendido entre 2016 y 2026 que hayan solicitado asilo para permanecer en EE.UU.

La medida alcanzaría a los titulares de visas de no inmigrante B1 y visas B2 que cuenta con solicitudes de asilo Archivo

El portavoz del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), Tommy Pigott, justificó la medida al señalar que las visas de turismo y negocios se otorgan bajo el “claro entendimiento” de que los beneficiarios son visitantes de corta duración que planean retornar a sus países de origen.

“Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos como visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, dijo Pigott.

Avanza el DHS: el plan de revocación masiva de EE.UU. se aplicará a visas B1 y B2 emitidas desde 2016

El portavoz no confirmó la cantidad definitiva de revocaciones. Sin embargo, señaló que el número podría cambiar a medida que avance el proceso. Las cancelaciones tampoco implicarían una deportación inmediata.

Crítica de la administración Trump a la comunidad migrante con solicitudes de asilo

En medio de la nueva política de la administración Trump que contempla la revocación de visas, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, apuntó contra el sistema de asilo.

People in the US and all over the world are fed up with bogus asylum claims. Asylum isn’t supposed to be a loophole to circumvent immigration laws; rather, it’s supposed to provide a narrow safe harbor for persons persecuted because of their “race, religion, nationality,… pic.twitter.com/fNHbj1SsIX — Christopher Landau (@DeputySecState) August 24, 2026

Desde su cuenta de X, sostuvo que el asilo político no estaba diseñado para funcionar como una “laguna legal” o una vía de escape que facilite la evasión de las leyes de inmigración generales.

“El sistema lleva mucho tiempo desbordado por solicitudes de asilo frívolas, lo que significa que se tardan años en determinar si los solicitantes tienen derecho al beneficio. Tiempo durante el cual pueden trabajar, tener hijos y echar raíces en nuestro país”, dijo.

Landau también destacó que tanto los ciudadanos estadounidenses como los de otras partes del mundo estaban “hartos” del “volumen de solicitudes de asilo fraudulentas” que saturaba el sistema.

Caída drástica de las solicitudes de asilo

Aunque en el año fiscal 2023 se otorgó la cifra más alta de asilos en una década (54.350 personas, principalmente ciudadanos de Afganistán, China y Venezuela), el panorama cambió en el segundo mandato de la administración Trump.

Según MPR News, las aprobaciones de asilo se encuentran en un mínimo histórico. Por ejemplo, en el tribunal de inmigración de Fort Snelling (Minnesota), la tasa de aprobación de asilo se desplomó al 5.5% en el año fiscal 2026 (solo 116 casos aprobados de 2.100 evaluados), en comparación con el 32% de solicitudes que se aprobaron en 2010.