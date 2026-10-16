Se reactiva la Lotería de Visas en 2027 y una jueza obliga a Marco Rubio a poner fecha

La Lotería de Visas de Estados Unidos volverá a tener un calendario de inscripción para su edición 2027 luego de que una jueza federal ordenara al gobierno establecer fechas concretas para poner en marcha el programa. La decisión alcanza al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), encabezado por Marco Rubio, que no había iniciado el procedimiento correspondiente a ese período.

Lotería de Visas 2027: cuáles son las nuevas fechas

La magistrada Jinsook Ohta, del Distrito Sur de California, concedió una orden judicial preliminar en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Marco Rubio. El litigio cuestionó la falta de apertura del registro y derivó en una resolución que establece obligaciones y plazos para las autoridades federales.

La jueza Jinsook Ohta emitió una orden judicial preliminar que obligó al Departamento de Estado a iniciar la inscripción para el ciclo 2027 Archivo

Según el fallo, la demora del gobierno fue considerada arbitraria y contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo. La decisión busca que el programa avance conforme a las disposiciones vigentes y que los aspirantes dispongan del período de inscripción previsto para presentar sus solicitudes.

La orden judicial inicial contemplaba que el DOS anunciara el calendario antes del 15 de octubre y comenzara a recibir solicitudes, a más tardar, el 18 de octubre. También establecía como fecha límite el 19 de noviembre para informar a las personas seleccionadas.

Sin embargo, ambas partes solicitaron modificar el cronograma. La jueza aceptó el planteo y extendió el plazo para iniciar el registro hasta el 1° de noviembre. La inscripción deberá permanecer abierta durante un mínimo de 30 días, de acuerdo con las condiciones fijadas por el tribunal.

El nuevo calendario también establece que los seleccionados deberán ser notificados, como máximo, el 3 de diciembre. El DOS tendrá que continuar con el procesamiento de los casos hasta completar el cupo disponible o hasta el 30 de septiembre de 2027, cuando finaliza el año fiscal, lo que suceda primero.

“El tribunal ordena que el Departamento procese las solicitudes según los estándares habituales”, señaló el abogado Curtis Morrison de Red Eagle Law en su cuenta de X. “Además, el tribunal señaló que está abierto a modificar dicho plazo si las partes lo estipulan, es decir, entre Red Eagle Law y el secretario Rubio. ¡Así que ganamos!”, agregó.

El bufete de abogados Red Eagle Law festeja como una victoria la resolución judicial contra Marco Rubio

Qué es la Lotería de Visas y cuántas residencias ofrece

El Programa de la Lotería de Visas fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 para facilitar la inmigración legal desde países con niveles históricamente bajos de migración a EE.UU. El mecanismo permite asignar hasta 55.000 visas de inmigrante por año fiscal, destinadas a quienes resulten seleccionados y cumplan las condiciones exigidas.

La participación comienza con un formulario electrónico que debe enviarse durante el período oficial de registro. Luego, un sistema computarizado selecciona a los participantes al azar.

La inscripción es gratuita y debe realizarse exclusivamente en el portal oficial del programa: dvprogram.state.gov. Además, la agencia aclara que ser seleccionado no significa recibir automáticamente una visa ni obtener la residencia permanente.

Los candidatos deben superar los controles de seguridad, acreditar los requisitos migratorios y cumplir las condiciones educativas o laborales establecidas. Entre ellas, se contempla haber completado la educación secundaria equivalente o contar con al menos dos años de experiencia en una ocupación que requiera capacitación específica, dentro de los cinco años anteriores.

La resolución exige que la dependencia informe debidamente a los ganadores seleccionados en el sorteo a principios de diciembre Freepik

Qué países pueden participar y cuáles son las condiciones

La elegibilidad depende, entre otros factores, del país de origen considerado por las reglas del programa. Quedan excluidos los países desde los cuales hayan emigrado a EE.UU. 50.000 personas o más durante los cinco años fiscales anteriores, según los criterios aplicables a la lotería.

Existen excepciones limitadas relacionadas con el país de nacimiento del cónyuge o de los padres, siempre que se cumplan las condiciones oficiales. Por eso, antes de iniciar el trámite, los interesados deberán revisar las reglas específicas que correspondan a su situación.

La resolución judicial no modifica los requisitos de admisión ni garantiza la entrega de visas a todos los seleccionados. Su alcance consiste en obligar al Departamento de Estado a abrir el registro, respetar los plazos establecidos y procesar los casos conforme a los procedimientos habituales.