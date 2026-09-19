Noticias del Uscis: fueron seleccionados para la lotería de visas, pero EE.UU. pausó las emisiones y cierra el plazo

En Estados Unidos, miles de solicitantes que fueron seleccionados para la lotería de visas de diversidad de este año fiscal quedaron en un limbo luego de que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) suspendiera las emisiones a días del cierre de DV-2026.

Por qué EE.UU. pausó la emisión de visas de diversidad

El DOS anunció el 31 de agosto a través de un comunicado la suspensión de la emisión de todos los visados ​​a los peticionarios de visados ​​de inmigrante por motivos de diversidad.

La medida impacta sobre más de 120 mil solicitantes potenciales que fueron seleccionados en el proceso actual.

El gobierno de EE.UU. anunció la suspensión de la emisión de visas bajo el programa de diversidad a días del cierre del DV-26 Freepik

Según explicaron los funcionarios en el comunicado, la medida surge tras el tiroteo en la Universidad de Brown y el asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), presuntamente cometido por una persona admitida en EE.UU. a través del programa de Visas de Diversidad (DV).

La pausa en la emisión de nuevas visas permitirá al personal del DOS revisar los protocolos de selección y verificación del programa DV. Durante el proceso, no habrá excepciones a esta directriz.

“La revisión abordará cualquier vulnerabilidad en el proceso para garantizar que el Departamento pueda establecer adecuadamente la identidad de los extranjeros seleccionados mediante la lotería de visas DV, determinar su elegibilidad para la visa y asegurar que no representen una amenaza para la seguridad nacional o pública”, explicaron las autoridades.

La normativa vigente establece que la elegibilidad para obtener una visa DV-2026 o ajustar el estatus vence el 30 de septiembre de 2026. Quienes no hayan obtenido su visa o ajuste de estatus para esa fecha perderán todo beneficio del programa.

Por último, aunque se interrumpió el proceso, el gobierno aclaró que ninguna visa de diversidad ni de otro tipo ha sido revocada como consecuencia de estas directrices.

Durante la pausa, los peticionarios del programa de visas de diversidad aún pueden presentar sus solicitudes y asistir a las entrevistas Shutterstock

Qué sucede con las entrevistas de la visa de diversidad

El Programa de Visas de Diversidad ofrece un número limitado de visas cada año a ciudadanos de países con bajo índice migratorio hacia EE.UU.

Tras las deducciones contempladas por las leyes NACARA y NDAA del año fiscal 2024, el límite total para el programa DV-2026 se redujo a aproximadamente 52.101 visas.

Mientras dure la suspensión, los peticionarios aún pueden presentar sus solicitudes y asistir a las entrevistas. A su vez, el DOS continuará con la programación de citas, pero no se emitirán visas de diversidad.

De acuerdo con el DOS, aproximadamente 129.516 solicitantes potenciales (es decir, los seleccionados, sus cónyuges e hijos) se registraron para este año. Los migrantes registrados para el programa DV-2026 fueron elegidos al azar entre 20.822.624 entradas calificadas recibidas durante el período de 37 días.

Además, los nativos de ciertos países con altas tasas de inmigración no fueron elegibles para participar, entre ellos Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, México, Venezuela y Brasil.

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Los requisitos a cumplir en la cita para la lotería de visas de diversidad

Los solicitantes que hayan avanzado en el proceso y tengan citas programadas podrán cumplir con esta parte del proceso. Para calificar durante la entrevista de visa, el solicitante principal debe demostrar que posee al menos educación secundaria completada (o su equivalente) o dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera al menos dos años de capacitación o experiencia.

Asimismo, aquellos seleccionados que se encuentren físicamente en EE.UU. con estatus legal pueden tramitar el ajuste de estatus con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) si cumplen los requisitos y completan el proceso antes del 30 de septiembre.