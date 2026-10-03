Es oficial: la propuesta de ley para anular la lotería de visas y reformar el proceso de green card en EE.UU.

El senador republicano por Alabama, Tommy Tuberville, presentó el proyecto The Americans First Immigration Act. La iniciativa busca eliminar la Lotería de Visas de Diversidad y reestructurar los trámites para la residencia permanente legal.

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El proyecto S.5485, presentado el 23 de septiembre de 2026, deroga la Lotería de Visas de Diversidad y prohíbe emitir visados bajo esa modalidad .

. En su lugar, la norma, que replica y amplía la estructura de la propuesta en la Cámara de Representantes, establece un cupo anual de 3000 visas para trabajadores religiosos.

El proyecto de ley prohíbe emitir visados bajo la modalidad de la Lotería de Visas Freepick

Asimismo, según Newsweek, la propuesta modifica el patrocinio familiar al excluir a los padres de ciudadanos estadounidenses de la categoría de familiares inmediatos. La medida limita esa vía a cónyuges e hijos menores, y restringe las preferencias familiares a cónyuges e hijos de residentes con un tope de 87.934 visados.

En el ámbito laboral, el texto reemplaza las categorías de residencia por un sistema de puntos competitivo con un techo anual de 192 mil visas.

Los aspirantes deberían acreditar una oferta laboral con sueldos superiores al 150 o 200% del salario medio estatal, dominio de inglés y entre 18 y 51 años de edad.

Los seleccionados reciben inicialmente una residencia condicional por dos años. Además, los solicitantes deben firmar una declaración jurada de Protección de los Valores Estadounidenses que exige adhesión constitucional y el rechazo a delitos graves.

Las diferencias entre el proyecto del Senado y la versión de la Cámara

La versión del Senado amplía el proyecto presentado en abril en la Cámara de Representantes por el congresista Barry Moore bajo el expediente H.R. 8586.

La iniciativa de Tuberville incluye la agresión sexual y la violencia doméstica dentro de las conductas prohibidas en la declaración jurada.

En materia de sanciones a empleadores, el proyecto del Senado eleva la multa máxima por incumplimiento intencional a 25.000 dólares. A diferencia de la Cámara, la norma añade sanciones penales de hasta seis meses de prisión para patrones con prácticas sistemáticas de infracción.

El proyecto del Senado adopta la base y amplía la propuesta H.R. 8586 de la Cámara de Representantes presentada por Barry Moore Freepik

Respecto a la evaluación por méritos, la Cámara otorga entre 10 y 50 puntos por capacidad extraordinaria a discreción de la autoridad de seguridad nacional. En cambio, el proyecto de Tuberville fija esa bonificación en 25 puntos.

El contexto político del Congreso

La tramitación parlamentaria enfrenta un escenario complejo ante el receso legislativo del Congreso previo a las elecciones de mitad de término. Según recuerda Newsweek, la Cámara de Representantes suspendió sus sesiones ordinarias hasta después de los comicios del 3 de noviembre.

Las mayorías en ambas cámaras mantienen márgenes estrechos entre la bancada republicana y la oposición demócrata. En el Senado, los republicanos ocupan 53 escaños frente a 45 demócratas y dos independientes alineados con el bloque opositor.

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La propuesta coincide con las medidas del poder ejecutivo para endurecer los criterios de inmigración legal en el país. El gobierno federal aplicó reducciones en la cuota de refugiados y restauró regulaciones sobre la carga pública para la residencia permanente.