TPS y licencias de conducir: el efecto dominó que podría ocurrir si se pierde el permiso de trabajo EAD

A principios de 2026, la administración Trump decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos. Aunque la comunidad mantiene sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD) hasta el 24 de julio, aún se desconoce si, una vez vencido ese plazo, sus integrantes podrían quedar expuestos a un riesgo inminente de deportación.

Qué pasa si se pierde el permiso de trabajo EAD

Según Tucson, al expirar el TPS, los beneficiarios pierden el amparo legal que impide su remoción de Estados Unidos. En ese sentido, al no contar con un estatus válido, las personas quedan sujetas a las leyes de inmigración estándar.

Al expirar el TPS, los beneficiarios pierden el amparo legal que impide su remoción de Estados Unidos Erin Hooley - AP

“Si ya no tienes estatus legal en este país, entonces debes ser deportado”, dijo Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para políticas y asesor de seguridad nacional, a mediados de julio.

La pérdida del beneficio implicaría la invalidez automática de los permisos de trabajo (categorías A12 o C19), lo que impide así el sustento básico para pagar viviendas y alimentos.

“Vamos a tener que darles cobijo a las personas afectadas, un lugar donde quedarse y comida, porque no podrán trabajar”, ​​señaló Jean Marcellin, un estadounidense de origen haitiano que posee restaurantes en Nueva York.

La alternativa que buscan los migrantes al perder el TPS y el permiso de trabajo

La falta de estatus obligaría a las comunidades afectadas a solicitar asilo como última opción legal, lo que colapsaría aún más las cortes. De acuerdo con Spectrum News, solo en Florida existen tres millones de casos de inmigración pendientes, por lo que un flujo de nuevas solicitudes retrasaría las resoluciones por años.

Si las personas que perdieron el TPS y EAD solicitan asilo, se duplicarán las solicitudes y los tiempos de espera Archivo

“Muchos de ellos podrían verse obligados a solicitar asilo en Estados Unidos, ya que no tenían que hacerlo mientras estaban bajo el TPS”, dijo el abogado de inmigración Arturo Ríos. “Puede que ahora no les quede otra opción y eso solo va a ejercer más presión sobre un sistema de inmigración que ya está sobrecargado”.

De igual modo, este nuevo trámite podría dificultarse para aquellos migrantes que viven en Estados Unidos desde hace varios años, dado que será más difícil demostrar un “miedo recién descubierto” de persecución en su país de origen.

Apoyo comunitario a las familias afectadas

Mientras buscan otras alternativas, algunas familias dependen de las contribuciones de las iglesias y otras personas de su núcleo cercano para recibir comida y un lugar donde vivir.

Un ejemplo de esto es la Iglesia Bautista Emmanuel de Haití, ubicada en el barrio de Little Haiti, al norte del centro de Miami. Su pastor, Ronald Eugene, se prepara para ofrecer asistencia a su congregación.

“Es en estos casos cuando nosotros, como iglesia, como comunidad, a veces necesitamos intervenir para ayudar”, dijo en diálogo con Tucson. “Porque ellos no contarán con ese apoyo”, cerró.