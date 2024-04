Uscis anunció un cambio en las solicitudes de asilo político que podría causar un rechazo masivo de pedidos

Escuchar

En busca de mejorar el control de quienes ingresan a Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que realizará un importante cambio en uno de sus trámites. Se trata de las aplicaciones para solicitar asilo político, las cuales serán modificadas a partir del mes de mayo.

El Uscis emitió un aviso importante para los solicitantes de asilo afirmativo Unsplash

Según informó ese departamento, a través de un comunicado que luego replicó en redes sociales, a partir del 9 de mayo de este año solo se van a aceptar los Formularios I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción que se presenten “en la localidad segura (lockbox) que tiene jurisdicción sobre su lugar de residencia”. De esta forma, confirmaron que después de esa fecha, todas las solicitudes que se hagan en los centros de servicio serán rechazadas.

“Esperamos que este cambio ayude a simplificar el procesamiento del asilo y mejorar la eficiencia en la adjudicación mediante la digitalización de las solicitudes impresas”, señala el aviso publicado en la página oficial. No obstante, aclara que hay “ciertas categorías de solicitantes que deben continuar enviando sus solicitudes directamente al Centro de Investigaciones de Asilo”.

Para la solicitud de asilo es necesario completar el Formulario I-589 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Imagen de Freepik

En tal sentido, el Uscis indicó que “los menores no acompañados que están en procedimientos en un tribunal de inmigración deben enviar sus solicitudes a la localidad segura”. A su vez, indicó que “la presentación electrónica de pedidos también está disponible para los solicitantes de asilo afirmativo que no están en procedimientos en un tribunal de inmigración y que no tienen que presentarla ante el Centro de Investigaciones de Asilo”.

En tanto, los interesados que tengan dudas del lugar donde deben presentar el formulario pueden consultar en la página correspondiente.

Los Formularios I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción deberán presentarse únicamente en la localidad segura que tiene jurisdicción sobre su lugar de residencia Freepik

Quiénes pueden solicitar asilo político en Estados Unidos

De acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la ley de EE.UU. establece que las personas que huyen de sus países porque temen a la persecución pueden solicitar asilo. “Solo puede obtener asilo si al menos una de las razones por las cuales alguien le hizo daño o puede hacerle daño es por su raza, religión, nacionalidad, opinión política (o una opinión política que alguien cree que tiene), o por el hecho de que usted pertenece a un ‘grupo social particular’”, señala la ONU. Y agrega: “Para solicitar asilo en EE.UU., usted debe estar físicamente presente en los EE.UU. o intentando ingresar a los EE.UU. a través de un puerto de entrada (frontera o aeropuerto)”.

Los solicitantes de asilo afirmativo que no puedan completar la entrevista en inglés deben llevar a un intérprete Freepik

Paso a paso, cómo solicitar asilo afirmativo en EE.UU.

Llegar a Estados Unidos: estar dentro del país o intentando ingresar.

Solicitar asilo presentando el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción (dentro del período de un año a partir de la última entrada a EE.UU.).

Recibir la notificación de la cita para el Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés).

Asistir a la cita de toma de datos biométricos y verificación de antecedentes.

Recibir la notificación de entrevista con un oficial y asistir a la misma (se puede llevar un abogado o representante autorizado; se debe asistir con su cónyuge o cualquier hijo que busca obtener beneficios de asilo derivado; y si no puede completar la entrevista en inglés, debe presentarse con un intérprete).

El oficial de Asilo determina la elegibilidad y el oficial supervisor revisa la decisión.

Regresar a la oficina de asilo para obtener la decisión (”en la mayoría de los casos está lista dos semanas después”).