Vive en Oregon y revela su método para ahorrar cientos de dólares al mes en comidas para sus hijos: “Es más fácil”

Teralyn Pilgrim, de Oregon, es la autora de un libro que está revolucionando los hogares. No Scrap Left Behind: My Life Without Food Waste (No se deja ningún desperdicio de comida atrás: mi vida sin desperdicio de comida, en español) una guía de consejos para reducir el despilfarro de alimentos y ahorrar mucho dinero en el proceso, con tres claves simples: adaptar las listas de compras, reciclar las sobras y conservar los alimentos por más tiempo.

Madre de tres hijos, Pilgrim refleja en su obra la experiencia que comenzó a transitar en 2017, cuando tomó la decisión de reducir a cero los desperdicios de alimentos de su hogar en el lapso de dos años. “Ahora estoy en el punto en el que he tomado todo lo que he aprendido y lo volqué en este libro. He cambiado mi vida drásticamente, he salvado dinero drásticamente, y ahora todo es más fácil y relajante”, cuenta la autora en una entrevista con Talk Radio Europe.

Según Pilgrim, sin demasiado esfuerzo, las familias pueden ahorrar más de 100 dólares por mes, con solo tomar la decisión de organizarse un poco. “Desperdiciar menos comida es una variable que se puede manejar y está en nuestras manos”, asevera, “Creo que a muchas personas realmente les importa cuánto dinero gastan en la tienda de comestibles, pero tan pronto como sacan cosas de su automóvil, olvidan por completo el precio”, destaca.

El primer paso: organizarse

Según la autora, la mayor parte de las personas se sienten mal al desperdiciar comida, y en la base de ese fenómeno hay algo que puede evitarse. “Todo empieza con el hecho de que la mayoría de nosotros compramos demasiada comida sin realmente saber qué vamos a hacer con ella, y cuando planeamos una comida, acabamos siempre comprando más de lo que necesitábamos”, asevera.

En su opinión, el mayor cambio y el paso más importante que todas las personas pueden hacer es organizarse. “Si necesitamos dos naranjas, ¿por qué compramos una caja entera?”, pregunta. Para escribir el libro, la autora observó costumbres de distintos lugares y encontró que a diferencia de la tradición estadounidense de hacer grandes compras semanales o mensuales en otros países las personas compran comida cada día y solo compran lo que van a comer ese día, con lo que gastan mucho menos.

Obviamente, como madre de tres niños, Pilgrim sabe que ir a comprar a diario no siempre es posible y quedarse sin comida es una catástrofe; sin embargo, recomienda ser lo más organizado posible. “Tenemos esta mentalidad de Pac-Man en la que nos sentimos cómodos al estar rodeados de recursos vitales. Si tenemos una alacena completa, nos sentimos bien, pero a veces planear solo uno o dos días adelante puede tener mucho beneficio”.

Las fechas de vencimiento

Las fechas de vencimiento son un “mal truco”, según la experta, pero como sabe qué hay a quienes les importan demasiado, señala que la clave para respetar las fechas de caducidad no es tirar lo que se venció. “Lo mejor es nunca comprar tanto como para que las cosas se venzan”, explica. “Si la alacena está ordenada y no hay mucho en ella, no tienes que preocuparte por las fechas de expiración, porque nunca vas a llegar tan cerca a esa fecha”, aconseja.