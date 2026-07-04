Vozinha destaca que Cabo Verde jugó de "igual a igual" ante Argentina

El guardameta de Cabo Verde, Josimar Vozinha, mostró su tristeza tras ser eliminados por Argentina este viernes en dieciseisavos de final del Mundial, pero celebró que su modesta selección se plantó de "igual a igual" ante el vigente campeón del mundo.

Cabo Verde perdió por 3-2 ante la Argentina de Lionel Messi en la prórroga con un gol marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111'). Lionel Messi abrió el marcador a los 29 minutos y Deroy Duarte empató (59'), Lisandro Martínez (90+2) y Lopes Cabral (103) pusieron el empate en dos.

"Estamos un poco tristes porque hicimos lo suficiente para ganar el juego", dijo el arquero de Cabo Verde a Cazé TV de Brasil.

"Jugamos con el actual campeón del mundo y logramos jugar de igual a igual y tuvimos oportunidades de ganar el juego, tenemos que estar satisfechos y orgullosos", agregó el guardameta que se transformó en una de las sorpresas del Mundial con atajadas de ensueño ante España en fase de grupos.

Vozinha reconoció el "gran respeto" que genera Messi y los demás jugadores argentinos, pero resaltó que con sus compañeros se enfocaron en hacer su juego.

"Infelizmente no conseguimos ganar. Ahora hay que mirar el futuro", y esperar lo mejor para una selección africana que sumó en su grupo sorprendentes empates ante España y Uruguay.

El guardameta celebró el despertar futbolístico de su "muy pequeño país, de un país pobre, sin muchas condiciones pero también un pueblo resiliente" y deseó que esta actuación mundialista lleve al país inversiones al fútbol y al deporte en general.