Vuelo para rotar astronautas de la EEI está previsto para el 11 de febrero, según la NASA

El lanzamiento de la misión para cambiar la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) podría ocurrir el 11 de febrero, informó el miércoles la NASA.

El despegue estaba originalmente programado para el 15 de febrero, pero la agencia espacial estadounidense consideró adelantarlo tras la evacuación de un grupo anterior de astronautas por motivos médicos.

La primera ventana de lanzamiento se abre a las 06:00, hora del este (11:00 GMT), indicó la NASA en redes sociales. También hay ventanas adicionales en las mañanas del 12 y 13 de febrero.

La misión, llamada Crew-12, despegará desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida.

Su tripulación incluye a los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, junto a la astronauta francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

El adelanto del lanzamiento ocurrió después de que los miembros de la misión Crew-11 regresaran antes de lo previsto por un problema médico que afectó a uno de los astronautas, la primera evacuación de este tipo que realizó la EEI en su historia.

La elección de la nueva fecha fue difícil para la NASA debido a otra misión: Artemis II. La ventana para el despegue de este proyecto, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, también se abre en febrero.

"La NASA continúa trabajando en posibles ventanas de lanzamiento para dos importantes misiones tripuladas este febrero: Artemis II y Crew-12. Tomaremos cualquier decisión sobre la mejor oportunidad de lanzamiento para cada misión más cerca de la fecha de vuelo", señaló la agencia espacial.