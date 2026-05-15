La moneda de 25 centavos de 2021 que se vendió por US$3295: qué la hace especial

Un simple quarter de 25 centavos puede esconder un valor inesperado para los coleccionistas en Estados Unidos. Dentro del programa America the Beautiful Quarters, algunas piezas recientes comenzaron a ganar atención en el mercado numismático por sus características de acuñación, su estado de conservación y la demanda entre especialistas. Una de las más buscadas es la moneda dedicada al Tuskegee Airmen National Historic Site, emitida en 2021.

Cuánto puede valer el quarter Tuskegee Airmen de 2021

El Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) registró la venta de un ejemplar Washington America the Beautiful Quarters 2021-S Tuskegee Airmen por US$3295.

El diseño de la moneda combina símbolos militares con referencias históricas a la discriminación racial usmint

La operación ocurrió el 14 de junio de 2021 a través de eBay. Lo que diferencia a este ejemplar es su certificación MS69, una de las puntuaciones más altas dentro de la escala Sheldon utilizada en numismática.

De acuerdo con la guía educativa de APMEX, la sigla “MS” significa “Mint State”, una categoría destinada a ejemplares que no circularon de manera comercial. El número “69”, dentro de un sistema que va del uno al 70, identifica piezas valoradas por su acuñación completa y su brillo excepcional, aunque pueden conservar detalles mínimos casi imperceptibles.

¿Qué representa el quarter Tuskegee Airmen?

La Casa de la Moneda de Estados Unidos indicó que esta pieza correspondió a la moneda número 56 del programa America the Beautiful Quarters, que homenajea al Tuskegee Airmen National Historic Site, situado en Alabama.

El complejo histórico reconoce las acciones y logros de un grupo de aviadores durante la Segunda Guerra Mundial, que ganó notoriedad por convertirse en el primero integrado por pilotos afroamericanos autorizados a volar para el ejército estadounidense. Sus unidades funcionaban bajo segregación racial y las tripulaciones afroamericanas no podían servir junto a militares blancos.

El contingente estuvo compuesto por cerca de 1000 pilotos y más de 15.000 integrantes de apoyo. Entre ellos aparecían navegadores, bombarderos y mecánicos. Estas unidades participaron en misiones de combate en Europa y también realizaron tareas dentro del territorio estadounidense. Según los informes, el 99.º Escuadrón de Caza derribó 30 aviones enemigos en combate aéreo y el 332.º Grupo de Caza recibió el apodo de “Colas Rojas” por las marcas distintivas de sus aeronaves P-51 Mustang.

¿Cómo es el diseño de la moneda que puede valer miles?

El anverso presenta el retrato de George Washington creado por John Flanagan. Esa imagen aparece en los quarters estadounidenses desde 1932. El reverso muestra a un aviador de los Tuskegee Airmen antes de incorporarse al combate. Detrás aparece la torre de control de Moton Field y, sobre el cielo, dos aviones P-51 Mustang.

En la parte superior aparece la frase “THEY FOUGHT TWO WARS” (“lucharon en dos guerras”). La inscripción alude tanto a la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial como a la discriminación racial que enfrentaron en Estados Unidos.

La pieza fue acuñada en Denver, Filadelfia y San Francisco usmint

Las leyendas incluidas en el diseño son:

UNITED STATES OF AMERICA (“Estados Unidos de América”)

LIBERTY (“Libertad”)

IN GOD WE TRUST (“En Dios confiamos”)

QUARTER DOLLAR (“Cuarto de dólar”)

TUSKEGEE AIRMEN

ALABAMA

2021

E PLURIBUS UNUM (“De muchos, uno”)

La Casa de la Moneda produjo esta serie en formatos circulantes, sin circular y proof. También emitió una edición de plata de cinco onzas. Las características del quarter tradicional son:

Composición: cuproníquel revestido

cuproníquel revestido Contenido: 8,33% níquel y resto cobre

8,33% níquel y resto cobre Peso: 5,670 gramos

5,670 gramos Diámetro: 24,26 milímetros

24,26 milímetros Espesor: 1,75 milímetros

1,75 milímetros Borde: estriado

La acuñación salió de Denver, Filadelfia y San Francisco. John Flanagan diseñó la cara frontal, mientras que Chris Costello creó la imagen posterior y Phebe Hemphill realizó el trabajo escultórico del reverso. Para los coleccionistas, la clave que distingue los ejemplares valiosos son la marca de ceca, el estado de conservación y la certificación profesional.