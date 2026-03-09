LA NACION

Wall Street abre a la baja, presionada por precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, lastrada por la disparada del precio del petróleo, en el décimo día de...

Bola de valores; Bolsa de comercio; Buenos AIres; Economía
Wall Street abre a la baja, presionada por precios del petróleoMARIANA ARAUJO

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, lastrada por la disparada del precio del petróleo, en el décimo día de guerra en Oriente Medio.

Hacia las 13:55 GMT, el índice Dow Jones cedía 1,59%, el Nasdaq retrocedía un 1,36% y el S&P 500 perdía un 1,43%.

"Nos vemos sacudidos por los acontecimientos en Oriente Medio y el precio del petróleo", comenta Steve Sosnick, de Interactive Brokers, a la AFP.

Los precios del crudo han superado los US$100 por barril por primera vez desde 2022, debido a las interrupciones en el comercio marítimo de petróleo en el estrecho de Ormuz y por los ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Medio.

Esto supone un aumento de 40 dólares con respecto al inicio del año.

"Cuanto más dure, mayor será el impacto económico y más difícil será recuperarse", advierte Sosnick.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes que los países del G7 sopesan recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo.

Si bien esto moderó el aumento de los precios el lunes, "no es una solución perfecta, porque tiene un carácter intrínsecamente limitado", señala Sosnick.

AFP
Conforme a
The Trust Project