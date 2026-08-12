Wall Street abre al alza aliviada por datos de inflación en EE.UU.
La Bolsa de Nueva York abrió al alza el miércoles; impulsada por datos de inflación en línea con las expectativas para el mes de julio y por los sólidos resultados de varios
La Bolsa de Nueva York abrió al alza el miércoles, impulsada por datos de inflación en línea con las expectativas para el mes de julio y por los sólidos resultados de varios pesos pesados de la inteligencia artificial (IA)
En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,32%, el índice Nasdaq sumaba un 0,89% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,49%
El incremento de los precios al consumo se moderó ligeramente en julio en EE.UU., a 3,4% en 12 meses, según el índice IPC publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo, en línea con lo esperado por el mercado