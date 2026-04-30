Wall Street abre en verde tras ola de resultados corporativos

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el jueves, impulsada por una oleada de resultados empresariales que el mercado consideró, en general, tranquilizadores, sobre todo en lo que respecta al buen comportamiento del sector tecnológico, a pesar de datos económicos poco alentadores.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,52%, el Nasdaq avanzaba un 0,76% y el S&P 500 ganaba un 0,48%.

En la apertura destacaron los valores de Meta y Alphabet, dos gigantes tecnológicos que presentaron resultados trimestrales en la víspera.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se desplomaba casi un 10%, mientras que Alphabet, matriz de Google, se disparaba más de un 6%.