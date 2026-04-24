Wall Street abre impulsada por resultados de Intel y atenta a geopolítica

Las acciones de Wall Street subieron en su mayoría a comienzos de la jornada del viernes, impulsadas por los sólidos resultados del fabricante de chips Intel y por las expectativas de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán este fin de semana.

Los títulos de Intel se dispararon alrededor de un 25% luego de que el gigante estadounidense de los semiconductores proyectara unos ingresos para el segundo trimestre superiores a lo previsto y destacara el papel "esencial" de sus productos "en la era de la IA".

Alrededor de 20 minutos después de la apertura, el Dow Jones Industrial Average bajaba un 0,4% hasta los 49.110,19 puntos.

El índice amplio S&P 500 avanzaba un 0,3% hasta los 7.125,92 puntos, mientras que el índice compuesto Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, subía un 0,7% hasta los 24.611,08 puntos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, es esperado en Islamabad la noche de este viernes, informó una fuente oficial en Pakistán.

La capital pakistaní se ha estado preparando para una segunda ronda de conversaciones prevista entre Estados Unidos e Irán, pero no estaba claro si Araqchi y la delegación que lo acompaña se reunirían con funcionarios estadounidenses para discutir la guerra en Oriente Medio.

Los mercados reaccionan cada vez menos de forma positiva a los titulares sobre conversaciones de paz, señaló Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

"Está bastante claro que, aunque puedan estar hablando, desde luego no hay una reducción de las hostilidades ni petróleo que pasa por el Golfo en el corto plazo", dijo Sosnick.