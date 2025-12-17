Wall Street cae lastrada por el sector de la inteligencia artificial

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, lastrada por las deudas contraídas por las empresas de la inteligencia artificial y sus gigantescos valores bursátiles.

El Nasdaq, de fuerte coloración tecnológica, cayó un 1,81%; el Dow Jones, un 0,47%; y el índice ampliado S&P 500, un 1,16%.

"La fuerte caída de las acciones tecnológicas pesa sobre los principales índices bursátiles", resume José Torres, de Interactive Brokers.

"Los inversores empiezan a ser más selectivos y a interesarse por los posibles ganadores" de la carrera por la inteligencia artificial, señala a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

El entusiasmo en torno a la IA, que impulsó a la bolsa estadounidense a máximos en los dos últimos años, se ha visto algo empañado desde finales del verano boreal por los temores en torno a las gigantescas valoraciones de algunas empresas.

Varios grupos han sido duramente castigados en los últimos días, entre ellos el especialista en chips Broadcom (-4,48% a US$326,02 el miércoles) o el gigante de la computación en la nube Oracle (-5,41% a US$178,45), ante el temor de los inversores de que los gastos descomunales de estas empresas no resulten finalmente rentables.

Otros grandes nombres del sector cerraron con fuertes descensos, como Nvidia (-3,81%), Alphabet (-3,21%) o Intel (-3,38%). Micron, que debe publicar sus resultados tras el cierre, cedió un 2,93%.

"Esto no significa, sin embargo, que estemos acercándonos al final del desarrollo de la inteligencia artificial", asegura Hogan. "Simplemente, los inversores están mostrando más discernimiento".

Los operadores esperan el jueves las cifras del índice de precios al consumo (IPC) de noviembre en Estados Unidos, que se publicarán antes de la apertura de Wall Street.

"Es probable que estos datos no tengan impacto en el mercado, salvo que el resultado se desvíe considerablemente del consenso, en un sentido u otro", señala Hogan.

Warner Bros Discovery (WBD), en tanto, retrocedió un 2,39% tras rechazar la oferta de compra de su competidor Paramount Skydance (-5,42%) y preferir la de Netflix (+0,23%).