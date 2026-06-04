Donald Trump propone crear un paseo con su nombre en el célebre Monumento a Lincoln

WASHINGTON.– El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves planes para sumar un posible “Paseo Trump” al emblemático Monumento a Lincoln, en su más reciente intento por dejar su huella en la capital.

Trump dijo que la pasarela conectaría el enorme monumento de mármol, construido para conmemorar al presidente Abraham Lincoln de la época de la Guerra Civil, con el cercano río Potomac.

“Quieren llamarlo el Paseo Trump”, dijo el mandatario a los periodistas en el Despacho Oval mientras presentaba el proyecto por primera vez. “No sé si quiero hacer eso, pero va a ser hermoso”, añadió.

Vista del Lincoln Memorial en una manifestación contra el racismo y la brutalidad policial (Archivo). AFP

Los trabajos en el plan de Trump para renovar la superficie del Estanque Reflectante, cerca del Monumento a Lincoln en el National Mall, acaban de concluir, y este jueves comenzaron a bombear agua.

Por segundo día consecutivo, Trump mostró un gráfico titulado “Nuestro estanque es más grande que los rascacielos”, en el que comparaba la escala del estanque con tres edificios famosos.

Desde que volvió a la presidencia el año pasado, Trump ha puesto en marcha un enorme plan de obras públicas en Washington, con la restauración de una serie de monumentos, el derribo del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile y un proyecto de Arco de Triunfo.

Incluso ha intentado poner su nombre en varias instituciones, incluido el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Pero el plan de modificar el Monumento a Lincoln y, potencialmente, rebautizar una parte con su propio nombre será quizá el mayor cambio hasta ahora.

El Kennedy Center, con el nombre modificado por orden de Trump. Mark Schiefelbein - AP

Trump afirmó que, según los planos originales de 1911, la entrada principal se ubicaba en la parte posterior del monumento, ahora separada del río por dos carreteras de varios carriles. “Esto llevará el Monumento a Lincoln hasta el Potomac, como siempre estuvo previsto”, declaró.

Freno a la ambición

Varios de los planes de Trump se han topado con obstáculos, y el tiempo se agota antes de que finalice su segundo y último mandato en poco más de dos años y medio.

El proyecto del estanque reflectante, que ha dejado fuera de servicio una de las atracciones turísticas más populares de Washington, ha sido objeto de escrutinio por su costo y por el proceso mediante el cual se licitó el contrato.

A esto se suma que el mes pasado, un juez dictaminó que el nombre de Trump debía eliminarse del Centro Kennedy.

Las obras de construcción para el salón de baile de la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

En su decisión del 29 de mayo, el juez de distrito Christopher Cooper también le prohibió al gobierno cerrar el recinto para llevar a cabo las renovaciones que se tenía previsto iniciar en julio.

Cumpliendo el dictamen judicial, el asesor legal del Centro Kennedy ordenó al personal que eliminara cualquier mención del nombre de Trump de letreros, folletos, el sitio web y demás materiales.

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, dijo que “estamos cumpliendo con la orden del tribunal mientras evaluamos todas las opciones legales para preservar esta revitalización y reconocer el liderazgo del presidente Trump”.

El salón de baile de Trump en la Casa Blanca también enfrenta problemas. El presidente insiste en que su costo de 400 millones de dólares se financia íntegramente con donaciones y su propio dinero.

Sin embargo, tras críticas de los demócratas, los republicanos debieron retirar una propuesta de hasta 1000 millones de dólares para el Servicio Secreto, destinada a financiar medidas de seguridad para el proyecto, incluido un “helipuerto para drones”.

Agencias AFP y AP