Wall Street cae luego de que la Fed sugiriera alza de tasas a fin de año

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el miércoles, después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) mencionara una posible subida de las tasas de interés a finales de año, al término de su reunión de política monetaria.

El Nasdaq perdió un 1,34%, el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,21% y el Dow Jones bajó un 0,97%.

"El mercado registró un retroceso generalizado durante la sesión, ya que se desvanecieron las esperanzas de una disminución de los tipos (de interés) en 2026", resumieron los analistas de Briefing.com.

El banco central estadounidense decidió, como se esperaba y por unanimidad, mantener sus tasas de interés al término de la primera reunión de política monetaria bajo su nuevo presidente, Kevin Warsh.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses sugirieron, a través de sus previsiones, que podría producirse un endurecimiento monetario de aquí a finales de año.

Este anuncio tomó por sorpresa a Wall Street.

La Fed aún contemplaba un recorte en marzo, pero la inflación se aceleró bruscamente hasta alcanzar su máximo en tres años, impulsada por la crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Medio.

Dado que el mercado prefiere un entorno monetario más flexible –propicio al crecimiento de las empresas y la inversión–, el anuncio de una posible alza de los tipos de interés provocó una reacción negativa entre los inversores.

Esta perspectiva, además, hace subir los tipos de interés de la deuda estadounidense, lo que "ejerce presión" sobre las acciones, explicó a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

"El mercado también toma conciencia de que ahora hay un nuevo presidente de la Fed, y que tal vez hará falta un tiempo para ver cómo va a evolucionar la comunicación", señala Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Kevin Warsh sabe que los mercados financieros lo observan con lupa, mientras Donald Trump –quien lo designó– no ha ocultado que espera de él tasas más bajas. El mandatario consideró este miércoles "difícil de creer" que la Fed vaya a subir los tipos de interés.

En el plano empresarial, el gigante aeroespacial SpaceX cerró en números rojos (-4,95% a 191,82 dólares) por primera vez desde su histórica salida a bolsa del viernes.