Wall Street cerró al alza por posible acuerdo EE.UU.-Irán y la salida a bolsa de SpaceX

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el viernes, impulsada por las esperanzas de un avance diplomático entre Washington y Teherán y por la salida a bolsa récord del gigante SpaceX, considerada un éxito.

El Dow Jones subió un 0,70%, el índice Nasdaq avanzó un 0,31% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,50%.

"El mercado alimenta la esperanza de un alto el fuego prolongado entre Estados Unidos e Irán", explicó a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que un acuerdo negociado bajo los auspicios de Pakistán "Nunca ha estado tan cerca".

Estos anuncios provocaron la caída de los precios del petróleo, lo que reforzó el optimismo en Wall Street, aunque algunos analistas siguen llamando a la prudencia.

"Llevamos decenas de veces oyendo que va a pasar algo" en el frente geopolítico, lamenta Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

CNN calculó que Donald Trump anunció en 39 ocasiones previas que un acuerdo estaba a punto de lograrse, sin que ello haya desembocado, por ahora, en un resultado concreto.

Paralelamente, Wall Street se vio respaldada el viernes por la histórica salida a la bolsa de SpaceX, el gigante espacial y de la inteligencia artificial (IA) propiedad del magnate Elon Musk, que se convirtió en el primer billonario del mundo.

La acción cerró a 160,95 dólares, es decir, un 19,22% por encima del precio fijado inicialmente por la empresa.

SpaceX recaudó nada menos que 75.000 millones de dólares, el triple del récord ostentado desde 2019 por la petrolera saudita Aramco. Y superó el umbral de los 2 billones de dólares de capitalización bursátil, situándola entre las ocho mayores del mercado.

"En el mercado hay cierto alivio al pensar que todo haya salido tan bien", estima Patrick O’Hare, para quien esto es alentador "para el sector de la IA".

"Es, sin lugar a dudas, una historia que se inscribirá en el largo plazo", subraya John Belton, de Gabelli Funds. "Numerosas oportunidades prometedoras esperan a la empresa".