Wall Street cierra a la baja a pesar de resultados récord de Nvidia

La Bolsa de Nueva York cerró el jueves con una tendencia a la baja, después que los resultados trimestrales récord de la compañía Nvidia no bastaron para disipar los temores del mercado sobre la inteligencia artificial (IA).

El índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, retrocedió un 1,18%, y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,54%. Mientras, el Dow Jones logró cerrar estable, avanzando apenas un 0,03%.

El mercado aguardaba con gran expectativa los resultados trimestrales del gigante de los chips, Nvidia. La empresa reportó el miércoles resultados con ingresos récord de US$68.100 millones, una cifra que es un 73% más alta que hace un año.

Pero, aunque los resultados fueron buenos, "los inversores consideraron que las previsiones no eran suficientes o que no disipaban sus inquietudes sobre la IA", afirmó a la AFP Jack Ablin, de Cresset.

La acción de Nvidia perdió el jueves un 5,46%, hasta US$184,89, lo que representa una pérdida aproximada de unos 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Según Ablin, el mercado "teme que el gasto masivo" destinado al desarrollo de la IA "se desacelere, lo que tendría un impacto en todos los actores de la cadena", empezando por Nvidia, cuyos procesadores gráficos siguen siendo los más demandados.

En contraparte, Jensen Huang, el máximo directivo de Nvidia, mencionó el miércoles una demanda de capacidad para IA en "crecimiento exponencial", lo que impulsaría una aceleración continua de las inversiones en infraestructuras informáticas.

Sin embargo, según Ablin, por ahora el movimiento en el mercado estadounidense "está impulsado simplemente por el miedo y la emoción".

A su juicio, los sectores más tradicionales son los que mejor están resistiendo, lo que explica el comportamiento del industrial Dow Jones y del Russell 2000, que agrupa a 2.000 pequeñas y medianas empresas.