Wall Street cierra a la baja afectada por el aumento de los precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York terminó a la baja el lunes afectada por la subida en los precios del petróleo tras las nuevas hostilidades en Oriente Medio, y en un contexto de debilidad del sector de los semiconductores.

El Dow Jones retrocedió un 0,26%, el tecnológico Nasdaq cayó un 1,55% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,79%.

"Un fin de semana marcado por las tensiones entre Washington y Teherán ha provocado un día de aversión al riesgo en Wall Street", explicó a la AFP Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

Estados Unidos volvió a bombardear Irán en la noche del domingo al lunes, y Teherán dijo que respondió atacando bases militares del Golfo utilizadas por el ejército estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes la reanudación del bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz y el establecimiento de una tasa del 20% sobre toda la carga transportada por este canal.

Estos anuncios, que hacen temer una escasez en el suministro de petróleo, impulsaron los precios del crudo más de un 9%, reavivando las inquietudes inflacionistas, señaló Torres.

El gobernador de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Christopher Waller, dijo el lunes que el banco central corre el riesgo de tener que subir sus tasas de interés "a corto plazo" si la inflación sigue evolucionando en la dirección equivocada.

Una subida de las tasas podría pesar aún más sobre Wall Street, que suele ver con buenos ojos las bajadas de tipos.

Wall Street espera la publicación el martes del índice de precios al consumidor (IPC) de junio, y el miércoles la del índice de precios a la producción (IPP).

En cuanto al sector de los semiconductores, analistas de Briefing.com dicen que los valores de este sector "están bajo presión" y que la surcoreana SK hynix "registra un fuerte descenso tras un excelente inicio el viernes".

SK hynix perdió un 9,32%, arrastrando consigo al resto del sector. El gigante Nvidia perdió 3,52%; Broadcom, 3,98%; AMD, 4,21% e Intel, 6,12%.