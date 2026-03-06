Wall Street cierra a la baja, afectada por el petróleo y el empleo en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el viernes, lastrada por la continua subida de los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio, a lo que se sumó la caída del empleo en Estados Unidos

El Dow Jones retrocedió un 0,95%, el Nasdaq perdió un 1,59% y el S&P cayó un 1,33%

"Los precios de la energía suscitan cada vez más inquietud", comentó a la AFP Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management

Los precios del petróleo se han disparado casi un 30% esta semana, para alcanzar niveles que no se veían desde 2023, debido a la interrupción parcial del tráfico en el estrecho de Ormuz

Los inversores temen que este aumento tenga un fuerte impacto en los precios al consumidor

Según el sitio web oficial de seguimiento AAA, los precios medios de la gasolina en Estados Unidos han subido alrededor de un 11% durante la última semana

"El mercado no va a ir bien si esta situación se prolonga", señala Urbanowicz. "Esto va a ejercer una fuerte presión, que podría incluso tener un efecto recesionista"

Donald Trump prometió el viernes continuar la guerra hasta la "capitulación incondicional" de Irán

Además del conflicto, "un desastroso informe sobre el empleo" ha lastrado aún más los valores, señala José Torres, de Interactive Brokers

Según los datos oficiales publicados el viernes, el desempleo subió al 4,4%. Los inversores esperaban que se mantuviera sin cambios, en el 4,3%

"Esto crea una situación compleja" para la Reserva Federal (Fed), opina Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group