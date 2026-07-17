Wall Street cierra a la baja ante dudas sobre la IA y conflicto en Medio Oriente

La Bolsa de Nueva York terminó con un marcado descenso el viernes, lastrada nuevamente por la preocupación en torno a las inversiones masivas en inteligencia artificial (IA), en un contexto de persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El índice Nasdaq, que agrupa a las grandes empresas tecnológicas, cayó un 1,40%, el índice ampliado S&P 500 perdió un 1,01% y el Dow Jones retrocedió un 0,77%.

"La debilidad del sector tecnológico alimenta un clima de aversión al riesgo en el conjunto del mercado", comentó a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Los semiconductores, esenciales para construir los centros de datos dedicados a la IA, se ven particularmente afectados, mientras resurgen las dudas sobre la rentabilidad futura de las inversiones de las empresas para desarrollar esta tecnología.

Broadcom perdió un 0,97%, AMD retrocedió un 1,03%, Intel un 2% y Texas Instruments, un 2,47%.

El fabricante de los chips Nvidia (-2,21% a 202,81 US$) incluso cedió brevemente el viernes su título de mayor capitalización mundial a Apple (+0,14% a 333,74 US$), algo que no ocurría desde mayo de 2025.

La caída se extendió al resto del sector tecnológico estadounidense, con descensos de Microsoft (-1,82%), Meta (-2,79%), Amazon (-1,06%) o Alphabet (-2,17%).

"Informaciones que apuntan a una competencia creciente de herramientas de IA chinas también alimentan las inquietudes", observó Angelo Kourkafas.

El analista aludía a Kimi K3, el último modelo de la empresa china Moonshot AI, que "podría constituir una alternativa menos costosa" a las tecnologías ofrecidas por los gigantes Anthropic y OpenAI, señaló Patrick O'Hare, de Briefing.com.

En paralelo, el fuerte aumento de los precios del petróleo del viernes, debido a la "incertidumbre geopolítica", también ejerce presión sobre el mercado, estimó Kourkafas.

Estados Unidos bombardeó Irán de nuevo la noche del viernes, mientras varios países aliados de Washington en Oriente Medio afirmaron haber sido blanco de ataques.

Aunque la inflación estadounidense se moderó en junio, podría repuntar ante la nueva disparada de los precios del crudo, advierten analistas.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se mantenía, no obstante, estable al cierre respecto al día anterior, en el 4,55%.

En el capítulo empresarial, cayeron Netflix (-7,26% a 68,95 US$) aeroespacial y SpaceX (-5,43% a 123,99 US$).