Wall Street cierra a la baja atento a resultados de Alphabet (Google)

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, antes de conocerse los resultados de Alphabet, la matriz de Google, el primer gigante tecnológico que presentó sus cuentas del segundo trimestre en medio del escepticismo frente al sector de la inteligencia artificial (IA).

El índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,57% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,14%. El Dow Jones, entretanto, terminó cerca del equilibrio (-0,01%).

Alphabet consiguió resultados mejores, impulsado por su negocio en la nube, clave para el desarrollo de la IA, casi duplicando sus ingresos de hace un año. El beneficio neto de la empresa se ubicó en 112.000 millones de dólares.

El sector tecnológico se ha visto sacudido en meses recientes, en medio de las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones hechas para la IA.

Pero, según dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, los resultados por encima de lo esperado de Alphabet "deberían aliviar parcialmente las preocupaciones".

Tesla, de Elon Musk, también reportó sus resultados, con ganancias por debajo de lo esperado, de 1.100 millones de dólares. La empresa actualizó la caída del 5% a que los precios han cedido, pese al aumento en las ventas.

Los inversores "se están preguntando si el proyecto a largo plazo de la compañía de conducción autónoma sigue siendo creíble", resumió Mark Malek, de Siebert Financial.